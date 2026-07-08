Vučić je za RTS rekao da će odluka o raspisivanju izbora najvjerovatnije biti donesena u avgustu ili septembru

Vučić: Izbori u Srbiji u oktobru ili novembru, najvjerovatnije prvo parlamentarni pa predsjednički Vučić je za RTS rekao da će odluka o raspisivanju izbora najvjerovatnije biti donesena u avgustu ili septembru

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da bi izbori mogli biti održani u oktobru ili novembru, navodeći da je najizvjesnije da će prvo biti organizirani parlamentarni, a potom predsjednički izbori.

Vučić je za RTS rekao da će odluka o raspisivanju izbora najvjerovatnije biti donesena u avgustu ili septembru.

„Izbori mogu biti ili u oktobru ili u novembru, najvjerovatnije prvo parlamentarni, zatim predsjednički“, kazao je Vučić.

Govoreći o mogućnosti održavanja izbora istovremeno, Vučić je naveo da su opozicione stranke ranije tražile razdvajanje izbora kako bi birači imali više prilika za donošenje odluka.

„Uvijek su insistirali na razdvojenim izborima i ja uvažavam molbe opozicionih stranaka i drugih da to budu odvojeni izbori“, rekao je Vučić.