U Beogradu razgovori o jačanju saradnje, potpisani sporazumi i razmijenjena odlikovanja, najavljena nova ulaganja i direktna avio-linija

Vučić i predsjednik Angole: Ekonomska saradnja mora pratiti odlične političke odnose, investicije postaju stvarnost U Beogradu razgovori o jačanju saradnje, potpisani sporazumi i razmijenjena odlikovanja, najavljena nova ulaganja i direktna avio-linija

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsjednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji poručivši kako ekonomska saradnja mora pratiti odlične političke odnose.

Vučić je zahvalio predsjedniku Angole na posjeti nakon gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju pratiti političke odnose između dvije zemlje.

“Posljednji put angolski predsjednik je bio u Srbiji prije 49 godina. Prošlo je 50 godina kako je Angola stekla nezavisnost. Divili smo se junacima Angole za slobodu", rekao je Vučić.

On je naveo da dvije države imaju izuzetno bliske političke odnose.

"Naši bilateralni odnosi nikada nisu dovođeni u pitanje. Naši interesi i stavovi se poklapaju, vodimo nezavisne države koje vode računa o svojim interesima", rekao je predsjednik Srbije, zahvalivši Angoli na podršci teritorijalnom integritetu Srbije.

Vučić je istakao da su obje strane nezadovoljne trenutnim nivoom ekonomske saradnje, ali da očekuje njen rast i nove investicije.

"Naši ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose", poručio je Vučić.

Najavio je prve značajne investicije u Angoli, kao i uspostavljanje direktne avio-linije prema Luandi.

Tokom razgovora, kako je naveo, bilo je riječi o ekologiji, izgradnji transportne mreže, odbrani, kao i o primjeni vještačke inteligencije i inovativnih tehnologija. Također je istakao mogućnost da srpski instituti doprinesu razvoju poljoprivrede u Angoli.

Predsjednik Angole Lorenso ocijenio je da su odnosi dvije zemlje zasnovani na čvrstim temeljima još iz perioda borbe Angole za nezavisnost.

"Proslavili smo 50 godina nezavisnosti. Tom prilikom nismo zaboravili da istaknemo zahvalnost za podršku koju smo dobijali od Srbije i drugih zemalja koje su činile Jugoslaviju. Ta zahvalnost je vremenom prerasla u prijateljstvo koje se održalo do danas", rekao je Lorenso.

On je naveo da je političko prijateljstvo već preneseno i na ekonomsku saradnju, ali da ona i dalje nije na nivou kojem dvije zemlje teže.

"Saradnju smo dodatno učvrstili i ojačali potpisivanjem sporazuma i memoranduma. Smatramo da će, zahvaljujući ovim dokumentima, privatne investicije postati stvarnost. Investitori će steći povjerenje da ulažu kapital i resurse iz jedne zemlje u drugu“, izjavio je predsjednik Angole.

Lorenso je kao ključne oblasti saradnje izdvojio visoko obrazovanje, poljoprivredu, informaciono-komunikacione tehnologije i turizam, uz naglasak da Angola ima veliki potencijal za razvoj poljoprivrede i turizma te doprinos globalnoj prehrambenoj i energetskoj sigurnosti.

On je također izrazio interes za saradnju sa Srbijom u oblasti odbrane, te istakao da dvije zemlje dijele slične stavove o međunarodnim pitanjima, uključujući podršku miru, sigurnosti i multilateralizmu, kao i reformi Ujedinjenih nacija.

"Zalažemo se za globalni mir, bezbjednost i multilateralizam, kao i za reformu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija", rekao je Lorenso, dodajući da Srbija i Angola usklađuju stavove kada za to postoji interes.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je Orden Republike Srbije na lenti predsjedniku Angole, dok je predsjedniku Srbije uručen Orden Agostina Neta.