U fokusu sastanka bili konkretni projekti u oblasti namjenske industrije, kao i bezbjednosna situacija u regionu i svijetu

Vučić i Hasanov razgovarali o vojno-tehničkoj saradnji Srbije i Azerbejdžana U fokusu sastanka bili konkretni projekti u oblasti namjenske industrije, kao i bezbjednosna situacija u regionu i svijetu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom odbrane Azerbejdžana general-pukovnikom Zakirom Hasanovom, a u fokusu razgovora bili su vojno-tehnička saradnja dvije zemlje i konkretni projekti u oblasti namjenske industrije.

Vučić je saopćio da je sastanak predstavljao nastavak konkretizacije dogovora postignutih tokom njegove posljednje posjete Bakuu i razgovora s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom.

Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o sve složenijoj bezbjednosnoj situaciji u regionu i svijetu, kao i o mjestu i ulozi Srbije i Azerbejdžana u novoj geopolitičkoj arhitekturi, saopćio je Vučić na Instagramu.

Posebna pažnja posvećena je vojno-tehničkoj saradnji dvije zemlje, kao i konkretnim projektima u oblasti namjenske industrije.

Vučić je istakao da Srbija danas posjeduje znanje, iskustvo i kapacitete za razvoj i proizvodnju savremenih sistema naoružanja i vojne opreme, te da je cilj jačanje domaće namjenske industrije i njenog položaja na međunarodnom tržištu kroz partnerstva sa prijateljskim državama.

Sagovornici su potvrdili da odnosi Srbije i Azerbejdžana počivaju na međusobnom povjerenju, poštovanju i iskrenom prijateljstvu, izražavajući uvjerenje da će saradnja u oblasti odbrane nastaviti da se razvija u obostranom interesu.

Vučić je zahvalio ministru Hasanovu na, kako je naveo, otvorenom i konstruktivnom razgovoru, uz ocjenu da će rezultati sastanka uskoro biti pretočeni u konkretne projekte.