Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o saradnji Srbije i Rusije i političkoj situaciji

Zlatan Kapic
17. juli 2026.•Ažuriranje: 17. juli 2026.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s u petak u Beogradu s ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, a razgovor je bio fokusiran na bilateralnu saradnju, posebno u oblasti ekonomije, kao i na aktuelna politička dešavanja u regionu i svijetu.
Vučić je nakon sastanka naveo da je riječ o „vrlo dobrom razgovoru“, ističući značaj ekonomske saradnje između dvije zemlje.
„Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije“, objavio je Vučić na društvenim mrežama.
Dodao je da su razmotrena i šira politička pitanja, uključujući situaciju u regionu i globalne okolnosti.
Tokom sastanka bilo je riječi i o infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji na kojima, kako je naveo, zajednički rade sa Ruskom Federacijom i kompanijama iz te zemlje.