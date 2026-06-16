Vučić: Gruzijce doživljavamo kao bratski narod, moramo da gradimo veze u budućnosti Predsjednik Srbije, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je danas sa predsjednikom Vlade Gruzije o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da srpski narod doživljava Gruzijce ne samo kao prijateljski, već i bratski narod i istakao da s Gruzijom moraju graditi veze u budućnosti.

"Veoma sam sretan što sam, poslije nešto više od 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Gruzije, prvi predsjednik koji je došao u zvaničnu posjetu ovoj prelijepoj zemlji. Počastvovan sam zbog izuzetnog gostoprimstva i beskrajno vam hvala na tome. Mi Gruziju doživljavamo ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod", rekao je Vučić posle sastanka s predsjednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom na zajedničkoj press konferenciji.



Vučić je istakao da imaju dugu pravoslavnu tradiciju i da je posebno sretan što ga je u audijenciju primio i patrijarh cijele Gruzije Šio III Katolikos, od koga je, kako je naveo, mnogo toga mogao da nauči i o bratskim pravoslavnim vezama Srba i Gruzijaca i mnogo toga iz istorije.

"Ali samo mogao i da razumijem zagledanost u budućnost i veze koje moramo da gradimo u budućnosti. Hvala vam, dragi prijatelju, na tome što uvijek i na svakom mjestu, gdje god da smo se sastajali, na marginama evropske političke zajednice, sastanaka, svim drugim sastancima širom Evrope i svijeta, uvijek smo razumjeli politiku jedni drugih", rekao je Vučić obraćajući se premijeru Gruzije.



Predsjednik Srbije, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je danas sa predsjednikom Vlade Gruzije o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji i izrazio uvjerenje da slijedi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumijevanja između dvije zemlje.

Vučić je u objavi na Instagramu izrazio zahvalnost premijeru Kobahidzeu na, kako je naveo, srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj, turizam, kao i o globalnim i regionalnim izazovima.