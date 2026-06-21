Predsjednik Srbije ne očekuje da će neko biti pozvan na odgovornost zbog optužbi protiv njega u slučaju "Sarajevo Safari"

Vučić: FBI i FSB potvrdili da nije korišten zvučni top, da jeste ne bih više bio predsjednik Srbije Predsjednik Srbije ne očekuje da će neko biti pozvan na odgovornost zbog optužbi protiv njega u slučaju "Sarajevo Safari"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su američki FBI i ruski FSB potvrdili da na protestu 15. marta prošle godine nije korišten zvučni top, te ponovio da u suprotnom „ne bih bio predsjednik ni dana više”.

„Rekao sam vam i ponovit ću – da je neko pucao iz zvučnog topa, ne bih bio predsjednik ni dana više. Zato smo pozvali i FBI i FSB i sve službe da utvrde činjenice”, rekao je Vučić tokom obilaska novoizgrađenog Jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje željezničkim saobraćajem u Beogradu.

On je odbacio tvrdnje da je policija koristila zvučno oružje ili ga testirala na ljudima, navodeći da „zvučnog topa nije bilo”, te da se iz dostupnih snimaka može vidjeti kako su se događaji odvijali.

Vučić je rekao da su nadležne službe, uključujući i strane partnere, provele provjere i da je javnosti predstavljen zvanični izvještaj. Zahvalio je, kako je naveo, direktoru FSB-a Aleksandru Bortnikovu na učešću u utvrđivanju činjenica.

Govoreći o navodima da je oprema testirana, Vučić je kazao da je uobičajeno da se nova sredstva provjeravaju u kontrolisanim uslovima i u skladu sa zakonom, ali da to nema veze s optužbama o upotrebi tokom protesta.

„Logično je da se svako sredstvo ispita u ograničenom prostoru i po pravilima službe. Ali to nema nikakve veze s ovom pričom”, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li, nakon što je Reuters objavio da je italijanski sud navodno odbacio optužbe protiv njega u slučaju „Sarajevo Safari”, očekuje da će neko snositi odgovornost ili da će prestati, kako je rekao, kampanja protiv njega, Vučić je kazao da to ne očekuje.

„Jesu li prestali poslije priče o zvučnom topu? Ne. I dalje će me uvjeravati da je bio zvučni top, valjda ja ne znam, oni znaju”, rekao je Vučić.

Dodao je da "navodni zvučni top" nikada nije prikazan.

„To nije igračka – takav uređaj je veličine tenka, malo manji. A gdje je bio? Nigdje. Naravno, lagali su sve vrijeme, kao i za mnoge druge stvari”, rekao je.

Vučić je upitao i za navode o navodno stradalom ili teško povrijeđenom dječaku iz Valjeva tokom protesta, tvrdeći da takve informacije nikada nisu potvrđene.

Prema njegovim riječima, takve tvrdnje, koje su se kasnije pokazale netačnim, korištene su za podizanje tenzija i podsticanje nasilja, uključujući napade na objekte i rizik od ozbiljnijih incidenata.

Opozicija i nezavisni akteri ranije su iznosili tvrdnje o upotrebi “zvučnog topa” tokom protesta, što su predstavnici vlasti u više navrata odbacili. Prema nedavnom izvještaju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, "nisu utvrđeni dokazi da je tokom protesta korišteno zvučno oružje."

