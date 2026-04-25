Vučić: Evropa gubi bitke i zaostaje za SAD-om i Kinom, prvo riješiti probleme na kontinentu Srbiji ne treba veto ni fondovi, već otvorene granice, kazao je Aleksandar Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da Evropa gubi ključne globalne bitke i zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, upozorivši da Evropska unija najprije mora riješiti unutrašnje probleme prije nego što se okrene drugim kontinentima.

Govoreći na panelu u okviru "World Policy Conference" u slovenskom Šentilju, koji je vodio Thierry de Montbrial, Vučić je kazao da Evropljani često precjenjuju sopstvenu poziciju u svijetu, dok istovremeno potcjenjuju druge globalne aktere.

„Kao Evropljani, svi mi gubimo mnoge važne bitke. Uvijek mislimo da smo najpametniji i da je ovo najljepši dio svijeta, ali zaboravljamo da zaostajemo za drugim dijelovima svijeta“, rekao je Vučić.

On je istakao da Evropa zaostaje ne samo za SAD-om već i za Kinom, posebno u oblastima robotike, vještačke inteligencije i tehnološkog razvoja, upozorivši na sve veći jaz između tih ekonomija.

„Vjerujemo i da imamo moralnu i demokratsku superiornost, što nije tačno. To je kao kada zapadno Rimsko carstvo nije shvatilo šta se dešava na njegovim granicama“, naveo je Vučić, dodajući da se Evropa neće urušiti, ali da će se njen globalni uticaj smanjivati.

Prema njegovim riječima, Evropljani često žive „u balonu“, uvjereni da su važniji nego što jesu, dok se u posljednjih 20 godina nisu provodile suštinske reforme.

Vučić je ukazao i na problem sporog ekonomskog rasta, navodeći da se Evropa ne može porediti s dinamikom rasta Kine ili SAD-a.

„Predviđeni rast evrozone ove godine pao je sa 0,7 na oko 0,3 posto. To su stvari o kojima moramo govoriti“, rekao je.

Dodao je da su radne navike i produktivnost u Evropi slabiji u odnosu na Kinu, koju je opisao kao disciplinovaniju i posvećeniju ekonomskom razvoju.

Kritikovao je i uticaj društvenih mreža na donošenje političkih odluka, tvrdeći da evropski lideri često prilagođavaju stavove javnom mnjenju umjesto strateškim ciljevima. Kao primjer naveo je razgovore s evropskim zvaničnicima tokom dijaloga Beograda i Prištine.

„Rekli su mi da ne mogu otvoreno govoriti zbog pritiska na društvenim mrežama. To znači da se odluke donose da bi se zadovoljila publika“, rekao je Vučić.

Govoreći o budućnosti kontinenta, Vučić je poručio da Srbija vidi svoju sudbinu u Evropi, ali nije optimističan u pogledu njenog razvoja.

„Moraćemo da pripadamo Evropi, ali nisam veliki optimista kada je riječ o ukupnoj budućnosti koju gradimo“, rekao je.

Istovremeno je pozvao Evropsku uniju da se fokusira na rješavanje otvorenih pitanja unutar Evrope prije širenja uticaja na druge kontinente.

„Srbiji ne treba pravo veta niti fondovi Evropske unije – dajte nam samo otvorene granice“, naglasio je.

Govoreći o Ukrajini, Vučić je ocijenio da je pitanje njenog članstva u EU kompleksno, posebno u kontekstu teritorijalnih pitanja i sigurnosnih izazova.

„Sve je komplikovano. U prethodnim godinama gotovo ništa nije riješeno. Živimo iz dana u dan i očekujemo da će se stvari riješiti same od sebe“, zaključio je Vučić.