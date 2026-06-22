Predsjednik Srbije poručio da globalni ekonomski poredak ulazi u period dubokih promjena i fragmentacije, dok male i srednje zemlje uspijevaju kroz otvorenost i saradnju

Vučić: Živimo u svijetu u kojem pada u vodu sve što je oblikovalo svjetsku ekonomiju Predsjednik Srbije poručio da globalni ekonomski poredak ulazi u period dubokih promjena i fragmentacije, dok male i srednje zemlje uspijevaju kroz otvorenost i saradnju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da živimo u svijetu u kojem pada u vodu sve što je oblikovalo svjetsku ekonomiju, upozoravajući da globalni ekonomski poredak ulazi u period ubrzanih promjena, nesigurnosti i fragmentacije.

Govoreći na 21. Svjetskom kongresu ekonomista u Sava centru u Beogradu, Vučić je ocijenio da se ruše pretpostavke koje su decenijama definisale svjetsku ekonomiju, uključujući dublju integraciju, rast trgovine i smanjenje barijera.

On je naveo da svijet danas istovremeno ostaje povezan, ali i sve više podijeljen, što stvara, kako je rekao, kontradikciju u osnovi aktuelnih globalnih izazova.

Prema njegovim riječima, male i srednje zemlje najbolje prolaze kada su otvorene i kada grade veze i saradnju sa različitim partnerima, regionima i tržištima.

"Mi smatramo da male i srednje zemlje uspijevaju kada su otvorene, kada prave veze i saradnju sa različitim regionima, partnerima i tržištima", rekao je Vučić, ističući da je Srbija napredak ostvarila zahvaljujući politici otvorenosti i privlačenja investicija.

Vučić je upozorio da vještačka inteligencija može značajno promijeniti tržište rada, te da bi, prema procjenama MMF-a, oko 40 posto poslova moglo biti pogođeno, pri čemu će neki nestati, a drugi biti transformisani.

Dodao je da će budući izazovi sve više biti fizičke prirode, uključujući rastuću potražnju za vodom i električnom energijom, te da bi potrošnja energije zbog digitalizacije i razvoja data centara mogla naglo rasti.

On je naveo da svijet ulazi u period u kojem se globalizacija ne završava, već mijenja oblik, dok države uvode sve više zaštitnih ekonomskih mjera, carina i industrijskih politika.

"Globalna ekonomija je sve manje predvidiva i sve više fragmentirana", poručio je Vučić, dodajući da će uspjeh država zavisiti od njihove sposobnosti prilagođavanja novim globalnim okolnostima.