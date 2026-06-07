Albulena Haxhiu poručila da veća izlaznost jača demokratiju i pozvala na međusobno poštovanje i političku zrelost

Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova: Učešće birača ključno za jačanje demokratije Albulena Haxhiu poručila da veća izlaznost jača demokratiju i pozvala na međusobno poštovanje i političku zrelost

Vršiteljica dužnosti predsjednika Kosova Albulena Haxhiu glasala je u nedjelju Prištini, te nakon glasanja pozvala građane da u što većem broju izađu na prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu, javlja Anadolu.

Istakla je da je učešće birača ključno za jačanje demokratije i legitimnost institucija, uz apel na smiren i dostojanstven izborni proces.

Nakon glasanja, Haxhiu je pozvala građane da što masovnije iskoriste svoje pravo glasa, koje određuje čelnike institucija za naredne četiri godine.

"Što je veća participacija na ovim izborima, to je naša demokratija jača. Pozivam sve stranke, sve građane Republike Kosovo, da pokažu razboritost, da pokažu poštovanje jedni prema drugima, ali i ljubav prema zemlji", rekla je Haxhiu.

Haxhiu je tokom glasanja pratio suprug i kćerka.

Ovi izbori su treći po redu na nacionalnom nivou na Kosovu u roku od 16 mjeseci.