Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele odbacila Trumpove izjave o 51. saveznoj državi

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Ažuriranje: 12 Maj 2026
Venecuela će nastaviti braniti svoju nezavisnost, izjavila je u ponedjeljak vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da "ozbiljno razmatra" da ta zemlja postane 51. savezna država SAD-a.
"Upravo smo čuli izjave Donalda Trumpa da razmatra da Venecuela postane 51. savezna država", rekla je Rodriguez novinarima pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
Tamo je prisustvovala završnom ročištu u višedecenijskom sporu između Venecuele i Gvajane oko resursima bogate regije Essequibo.
"Volimo naš proces nezavisnosti, volimo naše heroje nezavisnosti i nastavit ćemo braniti integritet, suverenitet, nezavisnost i našu historiju, koja je historija slave muškaraca i žena koji su dali svoje živote kako bismo bili ne kolonija, već nezavisna država", rekla je.
Njene izjave uslijedile su nakon što je Trump dao komentare u intervjuu za Fox News, rekavši da ozbiljno razmatra mogućnost da Venecuela postane 51. savezna država SAD-a.
Nakon hapšenja bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura u njegovoj kući u Caracasu i njegovog prebacivanja u SAD 2. januara, Trump je izjavio da se "veoma dobro slaže s Venecuelom."