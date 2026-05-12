Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele odbacila Trumpove izjave o 51. saveznoj državi Nastavit ćemo braniti integritet, suverenitet i nezavisnost Venecuele, poručila je Rodriguez

Venecuela će nastaviti braniti svoju nezavisnost, izjavila je u ponedjeljak vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da "ozbiljno razmatra" da ta zemlja postane 51. savezna država SAD-a.

"Upravo smo čuli izjave Donalda Trumpa da razmatra da Venecuela postane 51. savezna država", rekla je Rodriguez novinarima pri Međunarodnom sudu pravde u Hagu.

Tamo je prisustvovala završnom ročištu u višedecenijskom sporu između Venecuele i Gvajane oko resursima bogate regije Essequibo.

"Volimo naš proces nezavisnosti, volimo naše heroje nezavisnosti i nastavit ćemo braniti integritet, suverenitet, nezavisnost i našu historiju, koja je historija slave muškaraca i žena koji su dali svoje živote kako bismo bili ne kolonija, već nezavisna država", rekla je.

Njene izjave uslijedile su nakon što je Trump dao komentare u intervjuu za Fox News, rekavši da ozbiljno razmatra mogućnost da Venecuela postane 51. savezna država SAD-a.

Nakon hapšenja bivšeg predsjednika Venecuele Nicolasa Madura u njegovoj kući u Caracasu i njegovog prebacivanja u SAD 2. januara, Trump je izjavio da se "veoma dobro slaže s Venecuelom."