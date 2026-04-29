Von der Leyen i Magyar razgovarali o fondovima povezanim s vladavinom prava Peter Magyar rekao da je imao izuzetno konstruktivan i produktivan sastanak, najavljujući da će sredstva EU-a uskoro stići u Mađarsku

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i budući mađarski premijer Peter Magyar razgovarali su u srijedu o oslobađanju sredstava Evropske unije zamrznutih zbog zabrinutosti oko vladavine prava i korupcije u Mađarskoj.

Von der Leyen je na društvenim mrežama kazala da je s Magyarom imala vrlo dobru razmjenu mišljenja u Briselu, fokusirajući se na korake potrebne za oslobađanje sredstava EU-a namijenjenih Mađarskoj.

"Evropska komisija će podržati vaš rad na rješavanju ovih problema i usklađivanju sa zajedničkim evropskim vrijednostima. Naši timovi će nastaviti blisko sarađivati. Za prosperitetnu Mađarsku u srcu našeg zajedničkog evropskog doma", rekla je.

Magyar je, objavljujući na Facebooku, opisao sastanak izuzetno konstruktivnim i produktivnim, rekavši da su se obje strane složile da će se vratiti u Brisel u sedmici od 25. maja kako bi zaključio politički sporazum usmjeren na vraćanje pristupa Mađarske finansiranju EU-a.

"Želio bih uvjeriti sve da Evropska unija ne nameće nikakve uslove koji bi bili suprotni interesima naše zemlje", napisao je.

“Ukratko, sredstva EU će uskoro stići u Mađarsku i uz pomoć tih sredstava moći ćemo pokrenuti mađarsku ekonomiju i provesti razvoj neophodan za funkcionalnu i humanu zemlju", dodao je Magyar.

Očekuje se da će se kasnije danas sastati i s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom.

Napetost između Evropske unije i Mađarske počela je 2010. godine, kada je blok optužio vladu Viktora Orbana da promovira konzervativne politike koje su protivne pravilima EU-a.

Kasnije je EU odlučio pokrenuti postupak po Članu 7, pojačavajući kritike zbog korupcije, slobode štampe i ljudskih prava, a finansiranje EU-a je uslovljeno zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava.

Mađarska stranka Tisza pobijedila je Orbana na parlamentarnim izborima 12. aprila, čime je okončana Orbanova 16-godišnja vladavina.