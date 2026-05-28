Vojska Kuvajta: Protivzračna odbrana odgovorila na raketne i prijetnje dronovima Kuvajtske oružane snage pozivaju javnost da slijedi sigurnosne upute dok sistemi protivzračne odbrane presreću "neprijateljske" ciljeve

Kuvajtska protivzračna odbrana trenutno odgovara na "neprijateljske" prijetnje raketama i dronovima, objavile su kuvajtske oružane snage rano u četvrtak, dok je regija i dalje napeta usred krhkog primirja između SAD-a i Irana, javlja Anadolu.

"Sve eksplozije koje se mogu čuti rezultat su presretanja neprijateljskih ciljeva od strane sistema protivzračne odbrane", navodi se u saopćenju vojske.

Javnost je pozvana da slijedi sigurnosne upute koje su izdale nadležne vlasti.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu i zatvorio Hormuški moreuz.

Primirje dogovoreno uz pakistansko posredovanje stupilo je na snagu 8. aprila, a kasnije ga je predsjednik Donald Trump produžio na neodređeno vrijeme.