Vlada premijera Janeza Janše poništila je ranije odluke o zabrani izvoza i uvoza oružja s Izraelom te ukinula mjere protiv izraelskih zvaničnika, navodeći da su one bile neprovedive i da Slovenija želi vratiti fokus na politički dijalog

Vlada Slovenije ukinula mjere protiv Izraela, uključujući zabranu izvoza i tranzita oružja Vlada premijera Janeza Janše poništila je ranije odluke o zabrani izvoza i uvoza oružja s Izraelom te ukinula mjere protiv izraelskih zvaničnika, navodeći da su one bile neprovedive i da Slovenija želi vratiti fokus na politički dijalog

Vlada premijera Slovenije Janeza Janše poništila je u četvrtak odluku o zabrani izvoza i tranzita vojnog naoružanja i opreme iz i preko Slovenije u Izrael, kao i uvoza iz nje, koju je donio njen prethodnik pod vodstvom Roberta Goloba, javlja Anadolu.

Također je opozvao rezolucije o mjerama protiv Izraela, za koje je rekao da nikada nisu provedene.

Vlada je poništila odluku o zabrani trgovine oružjem s Izraelom jer Ministarstvo odbrane, pod novim rukovodstvom, smatra da je to nepotrebno, budući da su "postupci, način i uslovi za izdavanje dozvola za trgovinu vojnim oružjem u Republici Sloveniji regulisani na zakonskom (Zakon o odbrani) i podzakonskom (propisnom) nivou".

"Ministarstvo provodi aktivnosti u vezi s izvozom oružja u Izrael u skladu s propisima u ovoj oblasti i kriterijima Zajedničkog stava Vijeća EU 944/2008/CFSP, koji definiše zajednička pravila za kontrolu izvoza vojne tehnologije i opreme", objasnili su.

Odluku je usvojila vlada Roberta Goloba u julu prošle godine, čime je Slovenija postala prva evropska zemlja koja je zabranila trgovinu oružjem s Izraelom. Zabrana je izuzeta od zabrane za opremu potrebnu u oblasti sigurnosti i otpornosti.

Vlada je danas također poništila odluke svog prethodnika o mjerama protiv Izraela, koje je usvojila prošlog ljeta, a koje, kako je vlada danas objavila, nikada nisu provedene.

Golobova vlada je 17. jula prošle godine proglasila izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra finansija Bezalela Smotricha personama non grata. Kao razlog navela je njihove genocidne izjave koje podstiču nasilje i teška kršenja ljudskih prava Palestinaca. Početkom augusta je potom zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, a krajem septembra je i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua proglasila personom non grata.

Poništavanjem ovih odluka, vlada tvrdi da ponovo uspostavlja uslove za normalan politički dijalog s Izraelom.

"Političkim dijalogom i tihom diplomatijom biće moguće ojačati ulogu Republike Slovenije u naporima za postizanje trajnog mira na Bliskom istoku", smatra vlada, istovremeno ističući i stvaranje dodatnih mogućnosti za saradnju s Izraelom u oblastima od zajedničkog interesa.

Kako su objavili, Slovenija ostaje posvećena poštivanju međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog humanitarnog prava i zaštiti civilnog stanovništva. Njen stav o pronalaženju rješenja koje će omogućiti miran i siguran suživot Izraelaca i Palestinaca zasnovan na dijalogu također ostaje nepromijenjen.

"Današnja odluka odražava uvjerenje da Slovenija efikasnije ostvaruje svoje interese, vrijednosti i ciljeve vanjske politike kroz dijalog, diplomatski angažman i aktivnu saradnju, a ne kroz akcije koje ograničavaju i zatvaraju mogućnosti za direktnu komunikaciju", dodali su.

Prošlog četvrtka, odmah nakon zvaničnog početka mandata, nova vlada je uklonila palestinsku zastavu sa fasade vladine zgrade, koju je njena prethodnica simbolično podigla u maju 2024. godine, kada je usvojila rezoluciju o predlogu priznanja Palestine kao nezavisne i suverene države, što se kasnije i dogodilo.

Istog dana, novi ministar vanjskih poslova Tone Kajzer telefonom je razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Sarom, s kojim su, između ostalog, razgovarali o najavljenom otvaranju prve izraelske ambasade u Ljubljani.

Sar je pozdravio ukidanje mjera protiv svoje zemlje, koje je opisao kao iskrivljene, kao pravednu odluku, a posebno je pohvalio Janšu.

"Premijer Janša je odlučan vođa i pravi prijatelj Izraela. Zajedno ćemo postići velike stvari", dodao je.

Lijeva stranka, koja je bila dio prethodne vladine koalicije, nazvala je taj potez političkom kapitulacijom pred interesima Izraela i sramotnom odlukom koja će okaljati sadašnju vladu.

"Ako je prethodna vlada svojim mjerama najavila da Slovenija neće učestvovati u normalizaciji ratnih zločina, Janšina vlada danas je najavila upravo suprotno. Ova odluka nije samo greška u vanjskoj politici, već i moralni bankrot vlade Janeza Janše. Umjesto da stane na stranu žrtava, stala je na stranu zemlje koju brojne međunarodne organizacije i stručnjaci za međunarodno pravo optužuju za najgora kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava", objavila je stranka.