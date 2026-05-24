Vlada Baskije istražit će postupanje policije tokom dolaska aktivista flotile za Gazu Baskijski ministar sigurnosti izrazio žaljenje zbog subotnjih događaja u kojima su privedene četiri osobe

Baskijska vlada najavila je istragu o postupanju regionalne policije nakon incidenata na aerodromu u Bilbau tokom dolaska šest aktivista iz Globalne flotile Sumud, izvijestio je u nedjelju emiter RTVE.

Baskijski ministar sigurnosti Bingen Zupiria izrazio je žaljenje zbog događaja u subotu.

"Ono što se dogodilo nije se smjelo dogoditi", rekao je.

Kazao je da će vlasti ispitati da li su policijski službenici postupali u skladu s propisima, kao i ponašanje osoba uključenih u incident.

Zupiria je rekao da preuzima ličnu odgovornost za ono što se dogodilo i priznao propuste u upravljanju situacijom.

"Slika policajčevog koljena na vratu naše kolegice, na isti način na koji su nas izraelske okupacione snage danima pritvarale i imobilizirale, bila je zaista zastrašujuća", rekao je aktivista Javier Aparicio nakon dolaska u Španiju, osvrćući se na snimke s aerodroma.

Prema navodima vlasti, četiri osobe su privedene pod optužbama koje uključuju ozbiljno neposlušno ponašanje, opiranje vlastima i napad na policijske službenike. Među privedenima su bila dva člana flotile i dva njihova prijatelja.

Incidenti su izbili kada je šest aktivista iz flotile stiglo na aerodrom i okupilo se u blizini zone dolazaka radi medijskog praćenja, pri čemu su navodno ometali prolaz putnika kroz jedan od terminalskih izlaza.

Policijski službenici intervenirali su nakon što su pojedini aktivisti navodno prešli sigurnosni kordon, što je dovelo do trenutaka napetosti između policije i aktivista.

Zupiria je naveo da je cilj policijske operacije bio osigurati da aktiviste mogu dočekati njihovi prijatelji, ali i da putnici mogu nesmetano napustiti terminal.

"Očigledno je, gledajući snimke, da nismo uspjeli ostvariti nijedan od tih ciljeva", rekao je.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 brodova iz njenog konvoja.

Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći iz 41 zemlje, uključujući 85 turskih državljana koji su bili dio flotile, saopćilo je kasno u četvrtak Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Flotila, sa 428 osoba iz 44 zemlje, isplovila je prošlog četvrtka iz turskog grada Marmarisa u novom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze koja traje od 2007. godine i koja je većinu stanovništva dovela na rub gladi.