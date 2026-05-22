Više od dva miliona građana ima pravo glasa na izborima na Kosovu 7. juna Broj građana Kosova koji imaju pravo glasa na ovom izbornom procesu je 2.092.174 birača, dok ovaj spisak sadrži 15.884 birača više nego na prijevremenim parlamentarnim izborima održanim 28. decembra 2025. godine

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova, putem elektronske sjednice, ovjerila je spisak birača za prijevremene parlamentarne izbore koji će se održati 7. juna 2026. godine, javlja Anadolu.

Prema podacima sa ovog spiska, broj građana Kosova sa pravom glasa na ovom izbornom procesu je 2.092.174 birača, dok ovaj spisak sadrži 15.884 birača više nego na prijevremenim izborima za Skupštinu koji su održani 28. decembra 2025. godine.

Prema podacima sa spiska birača, broj građana sa pravom glasa na biračkim mjestima na Kosovu je 1.959.962 birača, dok je broj građana koji su registrovani za glasanje izvan Kosova 132.212 birača, od kojih je 100.970 registrovano za slanje glasačkog listića u poštanski sandučić izvan Kosova, 3.518 za slanje glasačkog listića u poštanski sandučić na Kosovu i 27.724 za fizičko glasanje u diplomatskom predstavništvu.

Broj novih birača koji će prvi put glasati na prijevremenim izborima 7. juna je 22.685 birača.

Izborni proces unutar zemlje odvijat će se u 949 biračkih centara, sa ukupno 2.550 biračkih mjesta, od čega 911 centara sa 2.498 biračkih mjesta za redovno glasanje i 38 centara, po jedan za svaku općinu, sa 52 biračka mjesta za omogućavanje uslovnog glasanja.

U međuvremenu, izborni proces u inostranstvu, pored glasanja poštom, bit će organizovan u 30 diplomatskih predstavništava, od kojih 17 ambasada i 13 konzulata, sa ukupno 47 biračkih mjesta, gdje će se fizičko glasanje u ovim predstavništvima održati 6. juna 2026. godine.