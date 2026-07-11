Avioni, helikopteri i hitne službe angažovani dok vatra zahvata desetine hektara u širem području Palerma

Više šumskih požara na italijanskom otoku Siciliji Avioni, helikopteri i hitne službe angažovani dok vatra zahvata desetine hektara u širem području Palerma

Više šumskih požara izbilo je u Palermu na italijanskom otoku Siciliji, a pokrenute su zračne i kopnene operacije gašenja, javili su lokalni mediji u subotu.

Požari su prijavljeni u nekoliko dijelova šire regije glavnog grada Palerma, uključujući Montelepre, Roccapalumbu, Castronovo di Sicilia i Prizzi, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

U području Sagana u Montelepreu, vatra je izbila u petak navečer i bila je aktivna i u subotu.

Oko 30 hektara zahvaćeno je požarima u područjima Ina Casa, Timpi i Borgo Manganaro u Roccapalumbi.

U gašenju požara angažovani su helikopteri i protivpožarni avioni Canadair, zajedno s vatrogascima, šumarskim osobljem i timovima civilne zaštite.

Hitne službe su satima reagovale i na požare u području Filici u Castronovo di Sicilia te u blizini čvorišta Manganaro u Prizziju, navodi se u izvještaju.