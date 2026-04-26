Veliki sigurnosni incidenti u koje je umiješan Donald Trump Američki predsjednik meta pokušaja atentata, oružanih upada i navodnih zavjera od 2016. godine

Američki predsjednik Donald Trump evakuisan je s večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu u subotu navečer nakon što su pucnji ispaljeni ispred sale u kojoj događaj počeo, javlja Anadolu.

Nije povrijeđen. Od 2016. godine, Trump je meta pokušaja atentata, navodnih zavjera...

- Druge prijetnje -

25. april 2026. – Naoružani osumnjičeni otvorio je vatru u blizini večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton dok je Trump bio prisutan. Trump nije povrijeđen, a osumnjičeni je uhapšen.

22. februar 2026. – Tajna služba je upucala i ubila Austina Tuckera Martina, naoružanog muškarca koji je probio sigurni perimetar u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago. Trump je u to vrijeme bio u Bijeloj kući.

8. novembar 2024. – Američki tužioci optužili su Farhada Shakerija, optuženog da je bio sredstvo IRGC-a, za navodnu zavjeru za ubistvo po narudžbi usmjerenu protiv iransko-američke osobe i rekli su da je također bio zadužen za planiranje atentata na Trumpa. Shakeri je i dalje na slobodi u Iranu.

12. juli 2024. – Pakistanski državljanin Asif Merchant uhapšen je u navodnoj zavjeri za ubistvo po narudžbi povezanoj s Iranom, usmjerenoj protiv američkih političkih ličnosti, uključujući Trumpa. Osuđen je u martu 2026. godine.

20. septembra 2020. – Pascale Ferrier, državljanka Kanade i Francuske, uhapšena je nakon što je poslala pismo s ricinom Trumpu u Bijelu kuću. Kasnije je osuđena na skoro 22 godine zatvora.

6. septembra 2017. – Gregory Lee Leingang ukrao je viljuškar u Sjevernoj Dakoti i priznao da je namjeravao napasti Trumpovu kolonu automobila i prevrnuti predsjedničku limuzinu. Kasnije se izjasnio krivim.

18. juna 2016. – Britanski državljanin Michael Sandford pokušao je oteti pištolj policajcu na skupu u Las Vegasu, kasnije rekavši da je namjeravao pucati u Trumpa. Osuđen je na 12 mjeseci i jedan dan zatvora.