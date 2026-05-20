Velika Britanija zgrožena videosnimkom postupanja Izraela prema pritvorenim aktivistima flotile za Gazu Zatražili smo objašnjenje od izraelskih vlasti i jasno im stavili do znanja njihove obaveze da zaštite prava naših građana i svih uključenih, kazala je ministrica vanjskih poslova

Britanska ministrica vanjskih poslova u srijedu je rekla da je zaista zgrožena videosnimkom postupanja Izraela prema pritvorenim aktivistima flotile za Gazu te je zatražila objašnjenje od Tel Aviva.

"Zaista sam zgrožena videosnimkom koji je objavio izraelski ministar u kabinetu (Itamar) Ben-Gvir, u kojem se izruguje učesnicima Globalne flotile Sumud", napisala je Yvette Cooper na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ona je naglasila da to krši najosnovnije standarde poštovanja i dostojanstva u načinu na koji se ljudi trebaju tretirati.

"Zatražili smo objašnjenje od izraelskih vlasti i jasno im stavili do znanja njihove obaveze da zaštite prava naših građana i svih uključenih", dodala je Cooper.

Njena reakcija uslijedila je nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenjeno od strane Izraela. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.