Velika Britanija zabranila ulazak za 11 desničara uoči velikog skupa Blokirat ćemo one koji dolaze u Veliku Britaniju s namjerom da potiču mržnju i nasilje, rekao je Keir Starmer

Za ukupno 11 stranih državljana, pripadnika krajnje desnice, koji su namjeravali doći u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi širili svoje ekstremističke stavove, blokiran je ulazak u zemlju, saopštila je britanska vlada u petak, prenosi Anadolu.

"Nalazimo se u borbi za dušu ove zemlje", naveo je premijer Keir Starmer u saopštenju, dok je vlada objavila da je većem broju ekstremista blokiran dolazak uoči skupa "Ujedinite Kraljevstvo" (Unite the Kingdom), koji se u subotu održava u Londonu.

"Jedanaest stranih desničarskih agitatora koji su namjeravali doći u UK kako bi širili svoje ekstremističke stavove blokirano je pri ulasku u zemlju, dok premijer poduzima mjere da zaštiti britanske zajednice od gnusne mržnje", saopštila je vlada.

Premijer je upozorio da će se nasilni nasilnici koji šire mržnju na ulicama UK-a suočiti s punom snagom zakona, jer se očekuje da će subota biti jedan od najzahtjevnijih dana za policijsko djelovanje u posljednjih nekoliko godina.

Očekuje se da će hiljade ljudi prisustvovati sutrašnjem skupu koji predvodi britanska krajnje desničarska figura Tommy Robinson, čije je pravo ime Stephen Yaxley-Lennon, pozivajući na novu koaliciju za "Ponovno učiniti Evropu velikom" (Make Europe Great Again).

Jedna od osoba kojima je zabranjen ulazak u UK je ekstremistica sa sjedištem u SAD-u Valentina Gomez, poznata po korištenju zapaljive retorike koja dehumanizira muslimanske zajednice.

Starmer je rekao da je marš ovog vikenda "oštar podsjetnik na to s čim se tačno suočavamo", dodajući da njegovi organizatori plasiraju mržnju i podjele, jednostavno i jasno.

"Blokirat ćemo one koji dolaze u UK s namjerom da potiču mržnju i nasilje", upozorio je.

Starmer je dodao: "Svako ko krene da pravi haos na našim ulicama, da nekoga zastrašuje ili mu prijeti, može očekivati da će se suočiti s punom snagom zakona."