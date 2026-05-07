Oko 5.000 mjesta u 136 lokalnih vijeća bit će na raspolaganju širom Engleske dok birači u Škotskoj i Walesu biraju predstavnike u svoja decentralizirana zakonodavna tijela

Velika Britanija na biralištima: Lokalni izbori u Engleskoj, parlamentarni u Škotskoj i Walesu Oko 5.000 mjesta u 136 lokalnih vijeća bit će na raspolaganju širom Engleske dok birači u Škotskoj i Walesu biraju predstavnike u svoja decentralizirana zakonodavna tijela

Građani širom Velike Britanije u četvrtak izlaze na birališta na najvećem izbornom testu od općih izbora 2024. godine, birajući lokalne vlasti u Engleskoj te nove sastave parlamenata u Scotland i Wales, uz rastuće nezadovoljstvo prema vodećim britanskim strankama, javlja Anadolu.

Oko 5.000 mjesta u 136 lokalnih vijeća bit će na raspolaganju širom Engleske, dok se šest utrka za gradonačelnike održavaju i u Watfordu i pet londonskih općina - Croydonu, Hackneyju, Lewishamu, Newhamu i Tower Hamletsu.

Škotski birači glasaju kako bi odlučili ko će upravljati regijom u ključnim područjima, dok se svih 129 članova Škotskog parlamenta (MSP) kandiduje za reizbor.

U Holyroodu, kako se parlament naziva, postoje 73 zastupnika u izbornim jedinicama i 56 regionalnih zastupnika (sedam po regiji).

Birači u Walesu će izabrati svoju sljedeću velšku vladu i članove Senedda, što je najveća promjena u parlamentu od kada su ovlasti počele da se prenose na Wales 1999. godine.

Broj članova Senedda će se proširiti sa trenutnih 60 na 96 predstavnika iz 16 novoosnovanih izbornih jedinica.

Biračka mjesta su otvorena u sedam sati ujutro po lokalnom vremenu (šest sati po GMT-u) i trebala bi se zatvoriti u 22 sata (21 sat po GMT-u).

Biračima nije potrebna lična karta za lično glasanje na izborima za škotski parlament ili Senedd, dok sve osobe koje imaju pravo glasa lično na lokalnim izborima u Engleskoj moraju donijeti važeću ličnu kartu sa fotografijom, kao što su pasoš ili vozačka dozvola.

U Sjevernoj Irskoj, izbori za lokalna vijeća i skupštine zakazani su za sljedeći maj.

Uoči izbora, i Reform UK i Zeleni se smatraju vodećim kandidatima, jer više anketa ukazuje na rastuće nezadovoljstvo i vladajućom Laburističkom strankom i Konzervativcima.

Iako se glavna politička pitanja u Engleskoj, Škotskoj i Walesu donekle razlikuju, troškovi života, socijalna pitanja, policija i imigracija su glavna pitanja za izbore u Engleskoj i Walesu, dok škotska nezavisnost ostaje ključna tema za birače u Škotskoj, pored troškova života i socijalne zaštite.