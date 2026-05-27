London i Varšava se obavezali na produbljivanje saradnje u međunarodnoj sigurnosti i vanjskoj politici „kako bi podržali međunarodni mir i sigurnost“

Velika Britanija i Poljska potpisale sporazum o jačanju sigurnosne i odbrambene saradnje London i Varšava se obavezali na produbljivanje saradnje u međunarodnoj sigurnosti i vanjskoj politici „kako bi podržali međunarodni mir i sigurnost“

Velika Britanija i Poljska potpisale su u srijedu ugovor o partnerstvu u oblasti sigurnosti i odbrane s ciljem jačanja bilateralnih veza u tim oblastima, kao i saradnje u sferi energetske i ekonomske sigurnosti, javlja Anadolu.

Britanski premijer Keir Starmer i njegov poljski kolega Donald Tusk potpisali su sporazum nakon razgovora u Londonu.

Sporazum ima za cilj jačanje saradnje u vanjskoj i sigurnosnoj politici, odbrani i sigurnosti, uključujući nacionalnu i ekonomsku sigurnost, kao i saradnju u oblasti energetske i klimatske sigurnosti.

U ovom sporazumu, strane su potvrdile svoju namjeru da ojačaju blisku saradnju u oblasti sigurnosti i odbrane, kao i da se pripreme za izazove s kojima se suočavaju obje države, ali i Evropa u cjelini.

U tekstu sporazuma, London i Varšava su nazvali Rusiju „najznačajnijom dugoročnom prijetnjom“ evropskoj sigurnosti i izrazili potrebu za suprotstavljanjem njenim „zlonamjernim akcijama“.

Proglasili su svoju odlučnost da „prevaziđu ove izazove produbljivanjem bliske saradnje kao evropski susjedi i saveznici u Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) na osnovu snažnih veza koje povezuju njihove države, narode i vlade, te njihove zajedničke historije, vrijednosti i interesa“.

Prema sporazumu, Velika Britanija i Poljska su također potvrdile svoju „čeličnu posvećenost“ NATO-u kao temeljnom kamenu njihove sigurnosti i osnovi kolektivne odbrane euroatlantskog područja, te su ponovo potvrdile svoju posvećenost evropskom jedinstvu i odgovornosti u pitanjima sigurnosti i odbrane.

Obavezale su se na produbljivanje saradnje u međunarodnoj sigurnosti i vanjskoj politici kako bi podržale međunarodni mir i sigurnost.

Strane su se, nadovezujući se na sporazum iz 2017. i zajedničku deklaraciju iz 2023. godine, složile da prodube svoju saradnju u odbrani, s ciljem jačanja sigurnosti euroatlantske regije, prepoznajući da je regionalna sigurnost neodvojiva od sigurnosti obje strane.

Prepoznajući obostrano korisne prednosti osiguravanja sigurnosti snabdijevanja za nacionalne programe i stvaranja pouzdanog lanca narudžbi za odbrambene kompanije, obje zemlje su se obavezale na veće usklađivanje odbrambenih industrijskih i izvoznih strategija, što će omogućiti buduća partnerstva.

„Živio poljsko-britanski savez! Northoltski sporazum je potpisan“, napisao je Tusk na američkoj društvenoj mreži X nakon potpisivanja sporazuma.

Starmerov kabinet je također saopštio: „Današnji sporazum jača našu saradnju, podiže zajedničke kapacitete i učvršćuje našu posvećenost NATO-u. Stojeći zajedno, sigurni smo kod kuće i jaki u inostranstvu.“