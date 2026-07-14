Policija ciljala tri moćna klana u Reggio Calabriji u operaciji u kojoj je učestvovalo više od 500 policajaca i karabinjera, javlja novinska agencija ANSA

Velika akcija u Italiji: Uhapšeno 79 osoba u udaru na mafijašku mrežu 'Ndrangheta Policija ciljala tri moćna klana u Reggio Calabriji u operaciji u kojoj je učestvovalo više od 500 policajaca i karabinjera, javlja novinska agencija ANSA

talijanska policija uhapsila je 79 osoba u velikoj operaciji usmjerenoj protiv 'Ndranghete, najmoćnije organizovane kriminalne grupe u toj zemlji, saopštile su vlasti u utorak.

Operacija izvedena u Reggio Calabriji bila je usmjerena na klanove De Stefano, Tegano i Condello, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

Nadležni organi su saopštili da je 73 uhapšenih sprovedeno u zatvor, dok je šest osoba stavljeno u kućni pritvor.

Osumnjičeni se suočavaju s optužbama koje uključuju mafijaško udruživanje, trgovinu drogom, iznudu, pljačku, te nelegalno posjedovanje i nošenje vatrenog oružja.

Istražitelji su naveli da je ovom operacijom razotkrivena ekonomska aktivnost klanova, koja se protezala od trgovine narkoticima do iznude novca od trgovaca i vlasnika preduzeća.

U akciji je učestvovalo više od 500 pripadnika Državne policije i Karabinjera.

Premijerka Italije Giorgia Meloni pohvalila je akciju u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

„Okružna uprava za borbu protiv mafije u Reggio Calabriji zadala je razarajući udarac 'Ndrangheti, angažujući više od 500 policajaca i karabinjera u velikoj operaciji koja je rezultirala hapšenjem 79 osoba, nanijevši veliku štetu interesima mafije“, navela je Meloni.

Ona je dodala: „Hvala onima koji svakodnevno hrabro i profesionalno brane vladavinu prava. Država neće ustuknuti. Borba protiv mafije jeste i ostat će apsolutni prioritet ove Vlade.“

Prema podacima Interpola, 'Ndrangheta vuče korijene iz južne italijanske regije Calabrije, ali je u međuvremenu svoje djelovanje proširila na više od 84 države svijeta.