Vance izjavio da SAD razmatra opcije nakon odluke o odgađanju rotacije 4.000 vojnika u Poljsku

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u utorak da SAD razmatra različite opcije dok odlučuju šta će učiniti s 4.000 vojnika koji su trebali biti raspoređeni u NATO saveznicu Poljsku.

"Ne govorimo o povlačenju svakog američkog vojnika iz Evrope. Govorimo o preraspodjeli određenih resursa na način koji maksimalno povećava sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da to nije loše za Evropu. To podstiče Evropu da preuzme veću odgovornost", rekao je novinarima u Bijeloj kući.

"Sjedinjene Američke Države ne mogu biti policajac svijeta. Želimo biti dobri saveznici. Želimo osigurati da naše vojno prisustvo doprinosi regionalnoj stabilnosti u Evropi. Predsjednik nije rekao, iako bi mogao, da povlači sve trupe iz Evrope, ali Evropa mora stati na vlastite noge", dodao je.

Komentari dolaze nekoliko dana nakon što su američki mediji objavili da je Pentagon otkazao planirano rotacijsko raspoređivanje oko 4.000 vojnika iz Prve konjičke divizije američke vojske u Poljsku. Raspoređivanje je već bilo u poodmakloj fazi priprema prije nego što je zaustavljeno.

Vance je promjenu opisao kao odgađanje rotacije trupa.

"Ti vojnici mogu otići negdje drugo u Evropi, možemo odlučiti da ih pošaljemo negdje drugo. Još nismo donijeli konačnu odluku gdje će oni na kraju biti raspoređeni, ali ono što govorim jeste da nije tačno tvrditi da povlačimo veliki broj vojnika", dodao je.

Odluka je ipak izazvala zabrinutost u Poljskoj, jer je američko vojno prisustvo postalo jedan od ključnih stubova odbrambene politike te zemlje od početka rusko-ukrajinskog rata 2022. godine.

Poljski premijer Donald Tusk ranije je rekao da je dobio uvjeravanja da je odluka logističke, a ne strateške prirode, te insistirao da odvraćanje ostaje netaknuto. Također je poručio da očuvanje transatlantskog jedinstva ostaje ključno uprkos neslaganjima o podjeli tereta unutar NATO-a.