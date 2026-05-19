Vance izjavio da SAD ne razmatra slanje iranskog obogaćenog uranija u Rusiju

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u utorak da Sjedinjene Američke Države nikada nisu razmatrale slanje iranskih zaliha obogaćenog uranija u Rusiju.

"To trenutno nije naš plan i nikada nije ni bio naš plan. Vidio sam neke izvještaje o tome. Ne znam odakle dolaze, ali predsjednik će nastaviti pregovore o sporazumu, tako da to trenutno nije plan vlade Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.

"Iranci to nisu pokretali. Mislim da to nije nešto čime bi Iranci bili posebno oduševljeni, a znam da ni predsjednik nije posebno oduševljen time. Ali ko zna, neću unaprijed davati obaveze u pregovorima o bilo kojoj temi", dodao je.

Saudijska državna televizijska mreža Al Hadath objavila je da ažurirani iranski prijedlog za okončanje rata navodi kako je Teheran spreman prebaciti obogaćeni uranij u Rusiju umjesto u Sjedinjene Američke Države pod određenim uslovima, prenijela je ruska novinska agencija TASS.