Vance izjavio da SAD ne razmatra slanje iranskog obogaćenog uranija u Rusiju

19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država JD Vance izjavio je u utorak da Sjedinjene Američke Države nikada nisu razmatrale slanje iranskih zaliha obogaćenog uranija u Rusiju.
"To trenutno nije naš plan i nikada nije ni bio naš plan. Vidio sam neke izvještaje o tome. Ne znam odakle dolaze, ali predsjednik će nastaviti pregovore o sporazumu, tako da to trenutno nije plan vlade Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.
"Iranci to nisu pokretali. Mislim da to nije nešto čime bi Iranci bili posebno oduševljeni, a znam da ni predsjednik nije posebno oduševljen time. Ali ko zna, neću unaprijed davati obaveze u pregovorima o bilo kojoj temi", dodao je.
Saudijska državna televizijska mreža Al Hadath objavila je da ažurirani iranski prijedlog za okončanje rata navodi kako je Teheran spreman prebaciti obogaćeni uranij u Rusiju umjesto u Sjedinjene Američke Države pod određenim uslovima, prenijela je ruska novinska agencija TASS.