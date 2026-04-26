UPDATE - Zvaničnici iz regiona osudili napad na Trumpa: Nasilje nikada nije prihvatljivo sredstvo političke borbe Zvaničnici Srbije, BiH, Albanije, Kosova, Slovenije i Mađarske poručili da je pucnjava na večeri dopisnika Bijele kuće napad na demokratiju i pozvali na očuvanje mira i dijaloga kao jedinog puta rješavanja sukoba

Zvaničnici iz regije osudili su pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće, poručujući da političkom nasilju nema mjesta u demokratskim društvima i da "nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe", javlja Anadolu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je napad u nedjelju ističući da nasilje predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim vrijednostima.

Vučić je naveo da Srbija "najsnažnije osuđuje oružani napad" na američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovu porodicu, dodajući da političko nasilje predstavlja "kukavičluk u najgorem obliku" koji produbljuje društvene podjele.

"Svijet se već suočava s previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao jedini održiv put ka rješavanju nesuglasica", poručio je Vučić.

Napad je najoštrije osudila i Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH, navodeći da nasilje ne može da bude prihvatljivo sredstvo političke borbe.

"Zaprepastila me vijest o oružanom napadu na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, njegovu porodicu i saradnike", navela je Cvijanović na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Istakla je da je dobra okolnost što napadač nije uspio u svojoj namjeri i što niko nije poginuo "u ovom podmuklom napadu".

"Nadam se brzom oporavku ranjenog pripadnika obezbjeđenja. Nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe", istakla je Cvijanović.

Premijer Albanije Edi Rama također je osudio napad, ocijenivši da ovakvi incidenti predstavljaju "napad na demokratski poredak i slobodu."

Izrazio je zabrinutost zbog nasilja tokom političkih događaja, uz poruku da je važno očuvati sigurnost i stabilnost institucija.

Prvi zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova i dijaspore Kosova Glauk Konjufca poručio je da osuđuje incident te izrazio nadu u brz oporavak povrijeđenog policajca.

"Političko nasilje nema mjesta u demokratiji. Osuđujem pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće i želim povrijeđenom policajcu brz oporavak. Osjećam olakšanje što su Donald Trump i svi prisutni sigurni", naveo je Konjufca.

Na napad je reagovao i premijer Slovenije Robert Golob, koji je istakao da nasilje nikada ne može biti opravdano.

"Oštro osuđujem jučerašnji napad na predsjednika SAD-a i prvu damu. Drago mi je što je napad završio bez žrtava ili povrijeđenih. Nema opravdanja za nasilje i nikada ga neće biti", poručio je Golob na X-u.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban takođe je osudio incident i izrazio podršku američkom predsjedniku.

Incident se dogodio tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, gdje je naoružani napadač otvorio vatru, nakon čega su učesnici evakuisani.

Prema navodima policije, osumnjičeni je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima, a tokom razmjene vatre jedan pripadnik sigurnosnih snaga pogođen je u zaštitnu opremu.

Donald Trump i ostali prisutni nisu povrijeđeni, a istraga o incidentu je u toku.