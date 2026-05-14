UPDATE - Trump na sastanku s Xijem: Odnosi SAD-a i Kine bit će bolji nego ikad Imam ogromno poštovanje prema Kini i poslu koji ste uradili. Vi ste veliki vođa, poručio je američki predsjednik svom kineskom kolegi

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u četvrtak optimizam u pogledu budućnosti američko-kineskih odnosa, poručivši svom kineskom kolegi Xi Jinpingu da su veze između dvije zemlje spremne da postanu bolje nego ikada prije, prenosi Anadolu.

"Čast mi je što sam s vama. Čast mi je što sam vaš prijatelj, a odnos između Kine i SAD-a bit će bolji nego ikada ranije", rekao je Trump na sastanku s Xijem u Pekingu.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Xi ugostio predsjednika na ceremoniji dočeka u Velikoj dvorani naroda, gdje su kineska djeca mahala američkim i kineskim zastavama dok su dvojica lidera prolazila pored njih.

Trump je rekao da je posebno impresioniran djecom.



"Bila su sretna, bila su prelijepa... Ta djeca su bila nevjerovatna."

Ovo je bila prva zvanična posjeta Kini jednog aktuelnog američkog predsjednika još od Trumpove posjete 2017. godine tokom njegovog prethodnog mandata.

"Imali smo fantastičan odnos. Slagali smo se i kada je bilo poteškoća, rješavali smo ih", kazao je Trump.

Trump je istakao ono što je nazvao snažnim ličnim odnosom s Xijem, rekavši da su dvojica lidera dosljedno upravljala tenzijama putem direktne komunikacije.

"Ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene, i kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, kad god bismo imali problem, riješili bismo ga vrlo brzo", rekao je. "I imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost."

U više navrata je pohvalio Xijevo vodstvo i razvoj Kine pod njegovom vlašću.

"Imam takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste uradili. Vi ste veliki vođa", rekao je. "To svima kažem. Vi ste veliki vođa. Ponekad ljudi ne vole što ja to govorim, ali ja to ipak kažem, jer je istina."

- Najveći samit ikada -

Trump je također naglasio ekonomski fokus samita, napominjući da su članovi njegove delegacije, uključujući istaknute poslovne rukovodioce, željni proširenja komercijalnih veza s Kinom.

"Oni se raduju trgovini i poslovanju, a to će s naše strane biti potpuno recipročno. Tako da se zaista radujem našoj diskusiji", rekao je on, dodajući da je ovo možda najveći samit ikada.

Sukob na Bliskom istoku i Tajvan, kao i trgovina i carine, visoko su na dnevnom redu.

Trumpa prate državni sekretar Marco Rubio i sekretar odbrane Pete Hegseth, zajedno s brojnim izvršnim direktorima velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije i Elona Muska iz Tesle.

Američka poslovna delegacija uključuje i Tima Cooka (Apple), Larryja Finka (BlackRock), Stephena Schwarzmana (Blackstone), Kellyja Ortberga (Boeing), Briana Sikesa (Cargill), Jane Fraser (Citigroup), Larryja Culpa (GE Aerospace), Davida Solomona (Goldman Sachs), Sanjaya Mehrotru (Micron) i Cristiana Amona (Qualcomm).

Trumpov sin Eric i njegova supruga Lara također prate predsjednika te su se iskrcali iz aviona ubrzo nakon njega.

Prva dama Melania Trump ne prati predsjednika, za razliku od 2017. godine, kada su nju i predsjednika ugostili Xi i kineska prva dama Peng Liyuan.

U međuvremenu, novinari su dovikivali pitanja Musku, Huangu i Cooku dok su izlazili na glavni ulaz Velike dvorane naroda.

"Divno", rekao je Musk na pitanje kako su protekle diskusije.

Na insistiranje da kaže šta je postignuto, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a je odgovorio: "Mnogo dobrih stvari."

Cook je pokazao znak mira, a zatim podigao palac, prema izvještaju novinarske grupe.

Huang je također ponudio pozitivnu ocjenu razgovora.

"Sastanci su prošli dobro", rekao je. "Gospodin Xi i predsjednik Trump bili su nevjerovatni."

Sastanak iza zatvorenih vrata između Trumpa i Xija trajao je više od dva sata, saopštio je zvaničnik Bijele kuće.

Posjeta dolazi usred sukoba na Bliskom istoku, koji je izazvan nakon što su američke i izraelske snage pokrenule udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Trenutno je na snazi produženi prekid vatre.

Kina je ponovila pozive na dijalog u regionu, dok je Washington optužio Peking da podržava vojne i ekonomske kapacitete Irana.