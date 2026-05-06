Uoči Trumpove posjete Kini: Peking pružio podršku Iranu usred sukoba sa SAD-om Međunarodna zajednica dijeli zajedničku zabrinutost u vezi s obnavljanjem normalnog prolaza kroz Hormuški moreuz, rekao je ministar vanjskih poslova Wang Yi iranskom kolegi Abbasu Araghchiju

Kina je u srijedu pružila podršku Iranu usred sukoba sa SAD-om dok se Peking priprema da sljedeće sedmice ugosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja Anadolu.

"Kina podržava Iran u zaštiti njegovog nacionalnog suvereniteta i sigurnosti i cijeni spremnost Irana da traži političko rješenje diplomatskim kanalima", rekao je ministar vanjskih poslova Wang Yi svom iranskom kolegi Abbasu Araghchiju tokom sastanka u Pekingu.

Dodao je da je potpuni prekid neprijateljstava neophodan, navodeći da je ponovno pokretanje sukoba "neprihvatljivo".

Poručio je da je posebno važno istrajati u pregovorima, navodi se u saopćenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

Araghchi je stigao u Peking na poziv Kine prvi put nakon što su SAD i Izrael počeli rat s Iranom 28. februara.

Trump bi trebao posjetiti Kinu 14. i 15. maja, prema Bijeloj kući, dok je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova u srijedu saopćilo da nastavlja komunikaciju s Washingtonom o državnoj posjeti, koja je odgođena zbog rata protiv Irana.

Sastanak u Pekingu održan je usred tenzija u Hormuškom moreuzu, koji je i dalje efektivno blokiran od strane američke vojske, kao i Irana, i uticao je na globalne opskrbe energijom.

"Što se tiče Hormuškog moreuza, međunarodna zajednica dijeli zajedničku zabrinutost za obnavljanje normalnog i sigurnog prolaza kroz moreuz, a Kina se nada da će uključene strane brzo odgovoriti na snažne pozive međunarodne zajednice", rekao je Wang Araghchiju.

Wang je pohvalio iransku "obavezu da ne razvija" nuklearno oružje i rekao da Kina priznaje iransko "legitimno pravo na mirnodopsku upotrebu nuklearne energije".

Trump insistira na tome da Teheran ne može imati nuklearno oružje i zaprijetio je da bi američke snage mogle oduzeti iranski obogaćeni uranij.

Međutim, Wang je pozvao zemlje Zaljeva i Bliskog istoka da "uzmu svoju sudbinu u svoje ruke", ohrabrujući dijalog između Irana i zemalja Zaljeva kako bi se postigli dobrosusjedski odnosi i prijateljstvo.

"Kina podržava regionalne zemlje u uspostavljanju mira, sigurnosne arhitekture koja uključuje zajedničko učešće, zaštitu zajedničkih interesa i postizanje zajedničkog razvoja", rekao je Wang.

Usred zastoja u pregovorima između Irana i SAD-a, Araghchi je posljednjih dana posjetio Pakistan, Oman i Rusiju.

SAD i Izrael su 28. februara počeli rat protiv Teherana, ubivši više od 3.300 ljudi u Iranu, pored raseljavanja desetina hiljada.

Najmanje 13 američkih vojnika je ubijeno, a desetine su ranjene tokom sukoba.