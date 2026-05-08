UN Women: U Libanu od 17. aprila ubijeno 25 žena, 109 povrijeđeno Agencija je objavila da se žene i djevojke i dalje suočavaju s opasnošću pri povratku kućama uprkos primirju

Najmanje 25 žena je ubijeno, a 109 povrijeđeno u Libanu u tri sedmice od stupanja na snagu primirja 17. aprila, što naglašava kontinuirane rizike s kojima se suočavaju civili uprkos primirju, rekao je u petak visoki zvaničnik UN Women, javlja Anadolu.

Govoreći iz Libana putem video veze novinarima u Ženevi, Moez Doraid je rekao da su žene i djevojke i dalje izložene nasilju dok pokušavaju da se vrate svojim domovima pod pretpostavljenom sigurnošću primirja.

Rekao je da su mnoge žene koje je sreo ove sedmice opisale široko rasprostranjeno razaranje u selima južno od rijeke Litani, a jedna žena je rekla da je njeno selo postalo potpuno neprepoznatljivo.

Doraid je rekao da kontinuirani izraelski zračni napadi, naredbe o evakuaciji, ograničenja kretanja i zabrane povratka u određena područja sprječavaju mnoge porodice da se vrate kući, ostavljajući više od pola miliona žena i djevojčica raseljenim.

Upozorio je na pogoršanje nesigurnosti u snabdijevanju hranom, rekavši da UN Women procjenjuje da bi se oko 639.000 žena i djevojčica moglo suočiti s glađu na nivou krize ili čak i gorim problemima u narednim mjesecima.

"Jedna žena je opisala mom kolegi da je bila prisiljena tražiti divlje bilje kako bi prehranila svoju porodicu", rekao je.

Doraid je pozvao na potpuno poštovanje prekida vatre i na njegovo pretvaranje u sveobuhvatni mirovni proces koji uključuje značajno učešće žena u naporima za oporavak i izgradnju mira.