UN: Video izraelskog postupanja prema aktivistima flote za Gazu skandalozan

Ured Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava u četvrtak je osudio izraelsko postupanje prema aktivistima na brodovima flote koji je plovila prema Gazi, nazivajući video incidenta "skandaloznim" i izražavajući zabrinutost zbog onoga što je opisao kao potencijalno nezakonita hapšenja i pritvaranja u međunarodnim vodama, javlja Anadolu.

"Ono što ovaj video prikazuje je skandalozno", rekla je glasnogovornica Ravina Shamdasani za Anadolu.

Mislila je na video koji je podijelio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a koji prikazuje pritvorene aktiviste vezane patentnim zatvaračem i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Flota humanitarne pomoći Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Shamdasani je izjavila da je ured "zabrinut zbog situacije u kojoj su stotine aktivista flote koji su išli prema Gazi uhapšene od strane izraelskih snaga na brodovima pod stranom zastavom u međunarodnim vodama, te pritvorene od strane izraelske mornarice, nakon onoga što se čini nezakonitim hapšenjima i pritvorima."

Ona smatra da je neprihvatljiva kriminalizaciju dostave pomoći koja spašava živote.