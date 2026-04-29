UN nastavlja da prati najnovija dešavanja vrlo pažljivo, bilo da se radi o napadima izraelskih doseljenika ili izraelskim sigurnosnim operacijama, kazao je portparol

UN upozorio na nepodnošljivu situaciju na okupiranoj Zapadnoj obali UN nastavlja da prati najnovija dešavanja vrlo pažljivo, bilo da se radi o napadima izraelskih doseljenika ili izraelskim sigurnosnim operacijama, kazao je portparol

Ujedinjene nacije (UN) su u srijedu izrazile zabrinutost zbog eskalacije tenzija i nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali, opisujući situaciju nepodnošljivom.

"Također želim da vam kažem da nastavljamo da vrlo pažljivo pratimo najnovija dešavanja na Zapadnoj obali, bilo da se radi o napadima izraelskih doseljenika ili izraelskim sigurnosnim operacijama", rekao je novinarima portparol Stephane Dujarric.

"Situacija na Zapadnoj obali nije samo zabrinjavajuća, već je i nepodnošljiva", dodao je Dujarric.

Naglasio je da su takve aktivnosti u suprotnosti s obavezama Izraela prema međunarodnom pravu, posebno u vezi s njegovim nezakonitim kontinuiranim prisustvom na okupiranoj palestinskoj teritoriji.

"One također ugrožavaju Palestinsku upravu", dodao je.

Njegove primjedbe uslijedile su nakon što je Izrael u srijedu odobrio izgradnju 126 ilegalnih naselja u Jeninu na sjeveru okupirane Zapadne obale.