UN upozorio na nepodnošljivu situaciju na okupiranoj Zapadnoj obali

Diyar Güldoğan
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Ujedinjene nacije (UN) su u srijedu izrazile zabrinutost zbog eskalacije tenzija i nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali, opisujući situaciju nepodnošljivom.
"Također želim da vam kažem da nastavljamo da vrlo pažljivo pratimo najnovija dešavanja na Zapadnoj obali, bilo da se radi o napadima izraelskih doseljenika ili izraelskim sigurnosnim operacijama", rekao je novinarima portparol Stephane Dujarric.
"Situacija na Zapadnoj obali nije samo zabrinjavajuća, već je i nepodnošljiva", dodao je Dujarric.
Naglasio je da su takve aktivnosti u suprotnosti s obavezama Izraela prema međunarodnom pravu, posebno u vezi s njegovim nezakonitim kontinuiranim prisustvom na okupiranoj palestinskoj teritoriji.
"One također ugrožavaju Palestinsku upravu", dodao je.
Njegove primjedbe uslijedile su nakon što je Izrael u srijedu odobrio izgradnju 126 ilegalnih naselja u Jeninu na sjeveru okupirane Zapadne obale.