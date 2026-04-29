UN upozorio na krhku situaciju u južnom Libanu nakon smrtonosnih napada Napadi na civile nisu samo neprihvatljivi, već su i protivni međunarodnom humanitarnom pravu, upozorio je UN-ov glasnogovornik

Glasnogovornik Ujedinjenih nacija (UN) Stephane Dujarric izrazio je u srijedu zabrinutost zbog sigurnosne situacije u Libanu, upozoravajući na krhke uvjete, posebno na jugu te zemlje.

"Naše humanitarne kolege nam kažu da je situacija u toj zemlji i dalje krhka i nestabilna, s obzirom na kontinuiranu nesigurnost, posebno u južnom dijelu Libana", rekao je Dujarric novinarima.

Njegove primjedbe uslijedile su dan nakon što su tri radnika libanske Civilne zaštite ostala zarobljena pod ruševinama nakon izraelskog napada tokom spasilačke misije u južnom Libanu.

"Incident naglašava rizik s kojim se suočavaju civili, uključujući radnike hitnih službi i humanitarne radnike", rekao je Dujarric.

Pozivajući se na Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), Dujarric je rekao da se broj napada na zdravstvene radnike popeo na 149, sa 100 smrtnih slučajeva i 233 povrijeđenih od početka sukoba.

"Napadi na civile, civilnu infrastrukturu i zdravstvene radnike nisu samo neprihvatljivi, već su i protivni međunarodnom humanitarnom pravu", dodao je.

Primirje koje je počelo 17. aprila, a kasnije produženo do 17. maja, a Izrael izvodi napade koji su uzrokovali žrtve i široko rasprostranjeno uništavanje domova u desetinama sela na jugu Libana.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno 7.863, a raseljeno više od 1,6 miliona.