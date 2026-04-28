UN upozorava: Izraelske operacije u južnoj Siriji ugrožavaju civile Glasnogovornik navodi pritvaranja, ograničenja zemljišta i širenje naselja dok raste zabrinutost u okupiranim sirijskim područjima

Ured UN-a za ljudska prava u utorak je upozorio na rastuće rizike za civile u južnoj Siriji usred širenja vojnih operacija izraelske vojske, javlja Anadolu.

"Primamo sve veći broj pritužbi u vezi sa zaštitom civila u južnoj Siriji, gdje širenje operacija izraelskih snaga koje okupiraju ova područja dovodi živote u opasnost", izjavio je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan novinarima u Ženevi.

Rekao je da se prava na porodični život i privatnost ograničavaju, dok su sredstva za život, posebno u poljoprivrednim zajednicama, teško pogođena.

Al-Kheetan je naveo izvještaje o uznemiravanju i zastrašivanju, pritvaranjima, ispitivanjima, pretresima kuća i ograničenjima kretanja, uključujući i guvernerat Quneitra, gdje su izraelske snage navodno postavile kontrolne punktove, pretresale kuće i privodile civile.

Kazao je da je, prema sirijskim vlastima, najmanje 250 ljudi, uključujući djecu, uhapšeno u južnoj Siriji od pada bivše vlade, pri čemu ih je 50 još uvijek u pritvoru, a neki su navodno prebačeni u zatvore u sirijskom Golanu pod izraelskom okupacijom.

Al-Kheetan je također izrazio zabrinutost zbog izraelskih planova za proširenje naselja u okupiranom sirijskom Golanu, uključujući izvještaje o planovima za dovođenje 3.000 novih izraelskih porodica, navodeći da takav plan krši međunarodno humanitarno pravo.

Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk pozvao je, prema riječima glasnogovornika, Izrael "da okonča sva kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima u Siriji", poručivši da se aktivnosti naseljavanja "također moraju zaustaviti".