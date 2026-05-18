UN: Razlika između nasilja doseljenika i države sve manja na Zapadnoj obali Šef UN-ovog ureda za ljudska prava na okupiranoj palestinskoj teritoriji kaže da se nasilje doseljenika koristi za prisilno raseljavanje Palestinaca

Šef Ureda Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranoj palestinskoj teritoriji upozorio je u ponedjeljak da se razlika između nasilja doseljenika i državnog nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali sve više smanjuje, kritikujući nedostatak odgovornosti za napade na Palestince.

Na brifingu za medije u Ženevi, Ajith Sunghay rekao je da su izraelski vojnici sve češće uključeni u napade doseljenika.

"Vidjeli smo da se izraelske odbrambene snage (IDF) zapravo pridružuju doseljenicima i napadaju palestinske zajednice. IDF ne samo da stoji po strani", rekao je Sunghay, naglašavajući poteškoće u razlikovanju doseljenika i vojske, jer su mnogi vojnici i sami doseljenici.

"Razlika između nasilja doseljenika i državnog nasilja, mislim, sve se više smanjuje", rekao je odgovarajući na pitanje novinara agencije Anadolu.

Sunghay je također kritikovao ono što je opisao kao odsustvo odgovornosti za nasilje doseljenika.

"Nema odgovornosti. Ne vidimo hapšenja, krivično gonjenje ni kažnjavanje. Oni imaju zaštitu. Mogu da preuzimaju zemlju i za to nema posljedica. Dakle, uz sva ta objašnjenja, državne i doseljeničke aktivnosti se stapaju", rekao je.

Na pitanje Anadolu agencije šta bi se moglo učiniti da se izvrši pritisak na Izrael, Sunghay je rekao da bi države članice trebale preispitati svoje bilateralne odnose s Izraelom.

"Očekujemo, kako je visoki komesar više puta pozvao, da države članice izvrše pritisak na Izrael, ali i da pogledaju svoje bilateralne odnose s Izraelom i vide kako to mogu iskoristiti da promijene situaciju na terenu", rekao je.

Nasilje doseljenika nazvao je instrumentom za prisilno raseljavanje Palestinaca i širenje naselja i doseljeničkih zajednica, te se pozvao na savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje poziva Izrael da okonča okupaciju i ukloni naselja i doseljenike.

"Odgovornost je izuzetno važna", rekao je, naglašavajući da se moraju rješavati i šira pitanja.