UN pozvao Italiju da podrži suspenziju sporazuma EU-Izrael nakon postupanja Izraela prema aktivistima flotile za Gazu Francesca Albanese rekla da nije dovoljno osuditi postupke izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupiranu palestinsku teritoriju Francesca Albanese u srijedu je pozvala Italiju da podrži suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU-Izrael, navodeći da sama osuda nije dovoljna nakon postupanja prema aktivistima na flotili koja je plovila prema Gazi.

Albanese je reagovala na izjave italijanske premijerke Giorgie Meloni, koja je osudila postpupke izraelskog ministra nacionalne sigurnosti i ključnog koalicionog partnera Itamara Ben-Gvira zbog snimaka koji prikazuju aktiviste flotile.

"Predsjednice Meloni, dobro je što osuđujete Ben-Gvira zbog ponižavanja članova flotile", napisala je Albanese na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Ali riječi nisu dovoljne, Italija mora prestati da se protivi suspenziji sporazuma EU-Izrael", dodala je.

Albanese je opisala postupanje prema članovima flotile kao luksuzni tretman u poređenju s onim što se Palestincima radi u izraelskim zatvorima.

Njene izjave uslijedile su nakon što je Meloni na X-u napisala da su snimci povezani s Ben-Gvirom i aktivistima flotile neprihvatljivi.

"Nedopustivo je da ovi demonstranti, uključujući mnoge italijanske državljane, budu izloženi ovom tretmanu koji krši ljudsko dostojanstvo", napisala je Meloni.

Premijerka je navela da Rim preduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao hitno oslobađanje italijanskih državljana te zatražila izvinjenje zbog postupanja prema aktivistima.

Meloni je također najavila da će Ministarstvo vanjskih poslova pozvati izraelskog ambasadora kako bi zatražilo formalna objašnjenja o incidentu.

Reakcija je uslijedila nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.