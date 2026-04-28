UN: Poziv na međuregionalni savez za jačanje podrške usred sukoba u Iranu i Gazi

Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Annalena Baerbock u utorak je pozvala na međuregionalni savez za podršku UN-u usred eskalacije globalnih kriza, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana i sukob u Gazi, javlja Anadolu.

"Moj ključni prioritet je braniti povelju i međunarodnu vladavinu prava", rekla je na konferenciji za novinare u glavnom gradu Indije, New Delhiju, pozivajući na međuregionalni savez za podršku multilateralizmu, kao i svjetskoj organizaciji.

Baerbock posjećuje ovu južnoazijsku naciju, odakle će otputovati u Kinu u dvodnevnu posjetu, koja počinje u srijedu.

Rekla je da je svaki napor za prekid vatre "prijeko potreban" ne samo zato što blokade i napadi u Hormuškom moreuzu pogađaju zemlje širom svijeta, povećavajući cijene nafte i gnojiva, već i zato što "baca sjenu na razornu situaciju za ljude u Gazi".

"Humanitarna situacija u Gazi je i dalje srceparajuća", rekla je Baerbock, bivša ministrica vanjskih poslova Njemačke.

U Libanu je raseljeno 1,3 miliona ljudi, rekla je Baerbock, komentarišući i napade na mirovne snage u zemlji.

Šest pripadnika UNIFIL-a ubijeno je u Libanu otkako je Izrael pokrenuo napad na zemlju.

Baerbock je snažno osudila svaki napad na mirovne snage UN-a.

"Obaveza je svih država članica UN-a da osiguraju sigurnost mirovnih snaga, posebno zato što ljudi iz cijelog svijeta posvećuju svoj rad, svoje živote miru drugih zemalja i stoga je njihova sigurnost od najveće važnosti", dodala je.

Pronalaženje prekida vatre i mirnog rješenja ovog sukoba je "najveća odgovornost UN-a", rekla je.

Baerbock se u utorak sastala i s indijskim ministrom vanjskih poslova Subrahmanyamom Jaishankarom.

Razgovarali su o inicijativi UN 80, ciljevima održivog razvoja, implikacijama umjetne inteligencije i sukobu na Bliskom istoku.

Oni su "podvukli potrebu za reformiranim multilateralizmom koji odražava današnje realnosti, posebno globalnog Juga", prema Jaishankaru.