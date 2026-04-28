UN: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac smanjen za više od 95 posto usred rata s Iranom Tranziti brodova povezanih s Hormuškim tjesnacem smanjeni su za 95,3 posto od 28. februara, dok su cijene prehrambenih proizvoda porasle za šest posto, kazao je glasnogovornik UN-a

Broj brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac smanjen je za više od 95 posto otkako su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, saopćili su iz Ujedinjenih nacija u utorak.

"Tranziti brodova povezani s Hormuškim tjesnacem smanjeni su za 95,3 posto od 28. februara, dok su cijene prehrambenih proizvoda porasle za šest posto, a cijene sirove nafte za Evropu porasle su za 53 posto", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku.

Dujarric se osvrnuo na datum kada su SAD i Izrael počeli izvoditi napade širom Irana, što je navelo Teheran da uzvrati raketnim i bespilotnim letjelicama, ali i da objavi zatvaranje vitalnog plovnog puta.

Hormuški moreuz je jedna od najkritičnijih energetskih tačaka na svijetu, kroz koju je prije početka rata svakodnevno prolazila otprilike petina globalnih zaliha nafte.

Plovni put se suočava s poremećajima od početka marta nakon izbijanja rata. Sukob je trenutno u zastoju, dok su u toku diplomatski napori za postizanje trajnog sporazuma.

Usred primirja, američki predsjednik Donald Trump nametnuo je blokadu svim brodovima koji putuju u ili iz iranskih luka, dok Teheran nastavlja presjecati i uznemiravati svaki brod koji prolazi kroz moreuz bez njegovog odobrenja.