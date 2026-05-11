Ukrajinski predsjednik kaže da su sa SAD-om razgovarani mogući formati sastanka s Putinom Glavni ukrajinski pregovarač Umerov izvijestio Zelenskog o sastancima s američkim izaslanicima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je Kijev razgovarao o mogućim formatima pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom "na nivou lidera s ciljem okončanja ruskog rata".

Zelenski je rekao da ga je glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov izvijestio o sastancima s izaslanicima američkog predsjednika Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

"Važno je da Amerika ostaje uključena u diplomatiju i da je, posebno, djelovala kao posrednik po pitanju razmjene zarobljenika", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Naglasio je da su kontakti sa SAD-om u toku "na odgovarajućem nivou" kako bi se usaglasila konfiguracija razmjene.

Zelenski je također rekao da je Umerov podnio izvještaj o kontaktima sa zemljama zainteresovanim za sporazume o dronovima s Ukrajinom.

Kazao je da je gotovo 20 zemalja uključeno u različitim fazama, pri čemu su četiri sporazuma već potpisana, a početni ugovori se sada pripremaju.

"S drugim zemljama u toku su pripremne procedure za političke aranžmane koji će otvoriti put poslovnim subjektima", rekao je.

Zelenski je dodao da je Ukrajina već ostvarila početne rezultate povezane s energijom kroz te sporazume, uključujući isporuke goriva domaćem tržištu te da očekuje "značajne finansijske rezultate".

"Pored Bliskog istoka i Zaljeva, Južnog Kavkaza i Evrope, uskoro ćemo pokrenuti ovu novu sigurnosnu saradnju u okviru sporazuma o dronovima i s drugim dijelom svijeta", rekao je.

Witkoff, Kushner i Umerov održali su prošle sedmice razgovore u Miamiju, gdje su razgovarali o potrebi intenziviranja diplomatskog procesa i koordinacije daljih koraka ka postizanju mira.

Sastanak je održan usred usporavanja pregovora između Kijeva i Moskve, dok je rat između Rusije i Ukrajine posljednjih mjeseci dobio manje međunarodne pažnje nakon američko-izraelskog rata protiv Irana.

Nakon sastanka, američki predsjednik Donald Trump u petak je objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o trodnevnom primirju i razmjeni 1.000 za 1.000 zarobljenika, što je opisao kao mogući korak ka okončanju rata.

U subotu je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je spreman sastati se sa Zelenskim u bilo kojoj trećoj zemlji, ali isključivo radi finalizacije mirovnog sporazuma kojim bi bio okončan četverogodišnji rat.