Mobilizacija i ratno stanje produženi su širom Ukrajine od 4. maja do 2. augusta

Ukrajinski parlament glasao za produženje mobilizacije i ratnog stanja za još 90 dana Mobilizacija i ratno stanje produženi su širom Ukrajine od 4. maja do 2. augusta

Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, u utorak je glasao za produženje ratnog stanja i opće mobilizacije za još 90 dana, javlja Anadolu.

Zastupnik Jaroslav Železnjak rekao je na Telegramu da je 315 članova Vrhovne Rade podržalo produženje ratnog stanja od 4. maja do 2. augusta.

Dodao je da su 304 zastupnika podržala produženje opće mobilizacije za isti period.

Železnjak je rekao da je ovo 19. put da je parlament odobrio takve mjere od početka rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Nacrte zakona u ponedjeljak je podnio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.