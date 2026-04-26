Ukrajinski i moldavski čelnici razgovarali o sigurnosti, energetici i prekograničnoj saradnji Kijev i Kišinjev spremni su za razvoj trilateralne saradnje s Rumunijom, kazao je Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u nedjelju sa moldavskom kolegicom Maiom Sandu u Kijevu i razgovarao o sigurnosti, prekograničnoj saradnji, energetici, razvoju infrastrukture, međuvladinom radu i njihovom putu ka Evropskoj uniji, javlja Anadolu.

Prema pres službi ukrajinskog predsjednika, Zelenski je rekao da su Kijev i Kišinjev spremni za razvoj trilateralnih formata saradnje zajedno s Rumunijom.

Naglasio je da će Ukrajina nastaviti podržavati Moldaviju po sigurnosnim pitanjima, posebno u vezi s Pridnjestrovljanskom regijom, navodi se u saopštenju.

"Obje naše države zaslužuju biti dio snažne, ujedinjene Evrope", rekao je, dodajući da je Ukrajina uvijek branila pravo Moldavije da bude dio EU.

"Sada radimo na tome da se svi klasteri otvore što je prije moguće i da članstvo u EU postane naš zajednički uspjeh – za Ukrajinu, Moldaviju i cijelu Evropsku uniju", rekao je.

Sandu je naglasila da Moldavija podržava Ukrajinu "u njenoj borbi da odbrani svoj suverenitet i nezavisnost", prema uredu za medije ukrajinskog predsjednika.

"Pozdravljamo odluku EU da Ukrajini obezbijedi kredit od 90 milijardi eura i novi paket sankcija protiv Rusije", kazala je.

Pozvala je na povećanje podrške Ukrajini i "stavljanje većeg pritiska na Rusiju", navodi se u saopćenju.

Sandu je ranije u nedjelju doputovala u Kijev kako bi prisustvovala komemorativnim događajima povodom 40. godišnjice katastrofe u Černobilu.