Moskva tvrdi da su u noćnim napadima dronovima pogođena tri teretna broda u Crnom moru koja su prevozila vojni teret za ukrajinsku vojsku

Ukrajinski dronovi pogodili skladište kompanije Wildberries u ruskoj Vladimirskoj oblasti Moskva tvrdi da su u noćnim napadima dronovima pogođena tri teretna broda u Crnom moru koja su prevozila vojni teret za ukrajinsku vojsku

Ukrajinski napad dronovima izazvao je tokom noći požar u logističkom centru kompanije Wildberries u ruskoj Vladimirskoj oblasti, saopćio je u ponedjeljak najveći ruski internetski trgovac.

Kompanija Wildberries i Russ (RVB), nastala spajanjem dvije kompanije koje upravljaju ovom internetskom platformom, saopćila je da je u napadu povrijeđen jedan zaposlenik.

Navodi se da su nakon proglašenja uzbune zaposlenici evakuisani iz objekta, dok su vatrogasci radili na gašenju požara.

"Logistički centar u Vladimirskoj oblasti zahvatio je požar kao posljedica napada. Ljudi su evakuisani. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu. Prema preliminarnim informacijama, nema poginulih", navodi se u saopćenju.

Kompanija je dodala da je preusmjerila logističke operacije, tako da se dolazne pošiljke i narudžbe kupaca obrađuju u drugim centrima.

Ovo je posljednji u nizu napada dronovima na logističke centre kompanije Wildberries tokom posljednjih sedmica.

Odvojeno od toga, rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su njegove snage tokom noći izvele napade dronovima na ukrajinsku transportnu infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska.

Ministarstvo tvrdi da su u napadima pogođena tri teretna broda u Crnom moru koja su prevozila vojni teret, kao i jedan teretni brod u luci Mikolajiv za koji navodi da je dopremao zalihe ukrajinskim oružanim snagama.

Ukrajina se nije odmah oglasila povodom ruskih tvrdnji, a njihova nezavisna provjera otežana je zbog sukoba koji je u toku.