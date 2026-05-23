Na listi 127 ruskih komandanata i 29 brodova koji su prevozili vojni teret za Rusiju

Ukrajina uvela nove sankcije protiv ruskih vojnih i civilnih trgovačkih brodova Na listi 127 ruskih komandanata i 29 brodova koji su prevozili vojni teret za Rusiju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u subotu je uveo nove sankcije protiv ruskog vojnog osoblja i civilnih trgovačkih brodova.

Prema saopćenju ureda predsjednika, prvi paket sankcija obuhvata 127 ruskih pojedinaca uključenih u raketne napade na Ukrajinu, uključujući kritičnu infrastrukturu i civilne objekte.

Mjere su usmjerene na komandante jedinica dugometne avijacije, kao i na raketne i artiljerijske jedinice kopnenih snaga.

Drugi paket obuhvata 29 civilnih trgovačkih brodova uključenih u prevoz tereta za vojne potrebe Ruske Federacije, pri čemu se većina njih već nalazi pod sankcijama SAD-a, EU-a i Velike Britanije.

"Jedan od današnjih paketa ističe kanale snabdijevanja oružjem za rusku vojsku, vidjet ćemo koje će luke sada prihvatiti ove brodove", rekao je Vladislav Vlasiuk, savjetnik ukrajinskog predsjednika i povjerenik za sankcijsku politiku.

"Drugi paket lično cilja one koji izdaju naređenja i provode raketni teror nad ukrajinskim gradovima. Riječ je o povećanju cijene agresije za Rusiju, otežavanju vojnih operacija i uspostavljanju neizbježne odgovornosti za udare na civile i infrastrukturu", dodao je.

Rusija se do sada nije oglasila povodom novih ukrajinskih sankcija.