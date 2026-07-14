Kijev navodi da su u raketnom napadu povrijeđena dva državljanina Ukrajine, te poziva na hitno ponovno otvaranje strateškog plovnog puta

Ukrajina osudila napad Irana na naftne tankere UAE-a u Hormuškom tjesnacu Kijev navodi da su u raketnom napadu povrijeđena dva državljanina Ukrajine, te poziva na hitno ponovno otvaranje strateškog plovnog puta

Ukrajina je u utorak osudila iranske raketne udare na dva naftna tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuškom tjesnacu, u kojima su povrijeđena dva državljanina Ukrajine, javlja Anadolu.

Ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pozvao je na hitan prekid neprijateljstava i potpuno ponovno otvaranje ovog strateškog plovnog puta.

„Napadi na komercijalni brodski saobraćaj ugrožavaju regionalnu stabilnost, slobodu plovidbe i globalnu energetsku sigurnost“, naveo je Sybiha na američkoj društvenoj mreži X.

On je kazao da ambasade Ukrajine u UAE-u i Omanu sarađuju s lokalnim vlastima kako bi pružile pomoć povrijeđenim Ukrajincima.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su UAE saopštili da su njihovi naftni tankeri, Mombasa i Al Bahiyah, pogođeni sa dvije krstareće rakete tokom prolaska južnom brodskom rutom Hormuškog tjesnaca u teritorijalnim vodama Omana.

Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova UAE-a, jedan indijski član posade je poginuo, a osam drugih je povrijeđeno, uključujući dva državljanina Ukrajine.

UAE su pozvali Iran da obustavi ono što su opisali kao „agresivne napade“, potpuno prekine neprijateljstva i bezuslovno ponovo otvori tjesnac kako bi se osigurala regionalna sigurnost i nesmetan tok globalne trgovine.

Mornarica iranske Islamske revolucionarne garde ranije je saopštila da je američka vojska ohrabrila dva supertankera da koriste neovlaštenu rutu u Hormuškom tjesnacu prije nego što su brodovi pogođeni i onesposobljeni, pri čemu nije pojasnila kako su tankeri pogođeni niti je eksplicitno preuzela odgovornost za ovaj incident.

Najnoviji incident dogodio se usred obnovljenih tenzija oko Hormuškog tjesnaca nakon izbijanja rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara.

Washington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju koji je uključivao prekid vatre posredstvom Katara i Pakistana kao korak ka konačnom sporazumu o okončanju rata. Međutim, američki predsjednik Donald Trump objavio je 8. jula da je prekid vatre „gotov“ nakon obnovljenih neprijateljstava.