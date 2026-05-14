Ugovor vrijedan 34 miliona dolara: Izrael modernizuje avione F-35 usred tenzija s Iranom Sporazum s podružnicom kompanije Elbit ima za cilj jačanje operativnih sposobnosti dugog dometa, saopštilo Ministarstvo odbrane

Izrael je u četvrtak objavio potpisivanje ugovora vrijednog više od 34 miliona dolara (29 miliona eura) za razvoj sposobnosti proširenog dometa za borbeni avion F-35 Adir, prenosi Anadolu.

Ministarstvo odbrane navelo je u saopštenju da je njegov Direktorat za odbrambene nabavke potpisao ugovor s kompanijom Cyclone, podružnicom u potpunom vlasništvu kompanije Elbit Systems.

Sporazum obuhvata "razvoj sposobnosti proširenog dometa za borbeni avion F-35 Adir, proizvođača Lockheed Martin", dodaje se u saopštenju.

"Ugovor, vrijedan preko 34 miliona dolara (više od 100 miliona novih izraelskih šekela), pokriva razvoj i integraciju vanjskih rezervoara za gorivo zasnovanih na postojećem dizajnu kompanije Cyclone, prvobitno razvijenom za F-16", navodi se.

"Očekuje se da će nova sposobnost produžiti operativni domet letjelice, smanjiti ovisnost o dopuni goriva u zraku i povećati operativnu fleksibilnost u misijama dugog dometa", saopštilo je ministarstvo.

Ugovor dolazi usred regionalnih tenzija koje su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez određenog roka.

Prema pisanju izraelskih medija, Tel Aviv je podigao nivo vojne pripravnosti u pripremi za mogući nastavak rata s Iranom ako pregovori između Teherana i Washingtona ne uspiju.