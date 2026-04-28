UAE: Fokus državne naftne kompanije ostaje nepromijenjen nakon izlaska iz OPEC-a Sultan Al Jaber poručio da će Abu Dhabi National Oil Company nastaviti podmirivanje globalnih energetskih potreba

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su u utorak da fokus državne kompanije Abu Dhabi National Oil Company ostaje nepromijenjen nakon što je ta zemlja najavila povlačenje iz OPEC-a i njegovog šireg formata OPEC+, usljed velikog energetskog šoka izazvanog ratom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Iran.

Ministar industrije UAE-a Sultana Al Jabera, koji je ujedno i izvršni direktor ADNOC-a, naveo je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je odluka suverena i u skladu s dugoročnom energetskom strategijom zemlje.

"Što se tiče ADNOC-a, naš fokus ostaje nepromijenjen", napisao je Al Jaber, dodajući da će kompanija nastaviti da odgovara na rastuće energetske potrebe kupaca i partnera širom svijeta, uz pouzdanost, odgovornost i ambiciju da pruži više.

Istakao je da će ADNOC taj pristup primjenjivati u sektorima nafte, gasa, hemijske industrije, kao i u oblastima niskougljične i obnovljive energije.

Izjava dolazi nakon što je UAE objavio da napuštaju Organizacija zemalja izvoznica nafte i savez OPEC+, što predstavlja jedan od najznačajnijih potresa unutar ove grupacije proizvođača nafte u posljednjih nekoliko godina.

Odluka dolazi u trenutku kada se globalna energetska tržišta suočavaju s ozbiljnim poremećajima izazvanim ratom između SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je doveo do naglog rasta cijena sirove nafte i pojačanih zabrinutosti za sigurnost snabdijevanja iz Zaljeva.

Hormuški moreuz, ključna tačka za globalni transport energenata, nalazi se u središtu zabrinutosti tržišta, budući da je rat značajno ograničio protok kroz jednu od najvažnijih svjetskih ruta za naftu i gas.

UAE već duže vrijeme nastoji proširiti svoje proizvodne kapacitete, uz ulaganja u gas, petrohemiju, niskougljičnu energiju i obnovljive izvore, kao dio šire strategije jačanja svoje pozicije globalnog dobavljača energije.

Poruka ADNOC-a ukazuje da Abu Dabi namjerava zadržati svoje međunarodne obaveze u snabdijevanju uprkos odluci o napuštanju proizvođačkih saveza.