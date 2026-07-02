Turska je predana saveznica koja ima ključnu ulogu kao pružatelj sigurnosti za euroatlantsku regiju te daje značajan doprinos sigurnosti Saveza kroz sveobuhvatan pristup od 360 stupnjeva, kazala veleposlanica Nurdan Erpulat Altuntas

U Zagrebu održan panel "Podjela tereta i kohezija Saveza: Što očekivati od NATO samita u Ankari" Turska je predana saveznica koja ima ključnu ulogu kao pružatelj sigurnosti za euroatlantsku regiju te daje značajan doprinos sigurnosti Saveza kroz sveobuhvatan pristup od 360 stupnjeva, kazala veleposlanica Nurdan Erpulat Altuntas

U organizaciji Veleposlanstva Republike Turske u Hrvatskoj, Uprave za komunikacije Predsjedništva Republike Turske i Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), u Zagrebu je održan panel pod nazivom "Podjela tereta i kohezija Saveza: Što očekivati od NATO samita u Ankari", posvećen ključnim sigurnosnim izazovima uoči predstojećeg samita NATO-a u glavnom gradu Turske, javlja Anadolu.

Okupljenima na panelu uvodnim riječima obratila se Veleposlanica Turske u Hrvatskoj Nurdan Erpulat Altuntas koja je istaknula kako se NATO tijekom gotovo 77 godina postojanja suočio s brojnim izazovima, no uvijek se uspijevao prilagoditi promjenjivim okolnostima.

Uspjeh NATO-a ovisi o očuvanju njegova ključnog oslonca, jedinstva među saveznicima, izjavila je Altuntas.

„Turska je predana saveznica koja ima ključnu ulogu kao pružatelj sigurnosti za euroatlantsku regiju te daje značajan doprinos sigurnosti Saveza kroz sveobuhvatan pristup od 360 stupnjeva. Sljedeći će tjedan Ankara biti domaćin NATO-ova samita, koji će odražavati tu predanost. Obveze preuzete u Haagu zasigurno će biti u središtu dnevnog reda Samita u Ankari, koji će Savezu omogućiti da sagleda ostvareni napredak", rekla je veleposlanica.



"Aktualno političko-vojno okruženje bit će ocijenjeno iz perspektive euroatlantske sigurnosti, a očuvanje cjelovitosti NATO-a kao strateške nužnosti te projekcije pravednije raspodjele tereta među saveznicima bit će među glavnim temama rasprave“, istaknula je Altuntas na panelu održanom u četvrtak.

Na panelu su sudjelovali prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu Gordan Akrap, član Vijeća za sigurnosne i vanjske politike Republike Turske te profesor na Sveučilištu društvenih znanosti u Ankari Murat Yesiltas, znanstveni savjetnik Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Sandro Knezović te član Vijeća za sigurnosne i vanjske politike Republike Turske i direktor istraživanja u Zakladi SETA Kilic Bugra Kanat.



Panelom je moderirao stručni savjetnik IRMO-a Krševan Antun Dujmović.

Tijekom panela sudionici su raspravljali o utjecaju planiranog povećanja izdvajanja za obranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda država članica NATO-a. Također je bilo riječi o izazovima očuvanja jedinstva Saveza u promijenjenom sigurnosnom okruženju, očekivanim strateškim odlukama i novim obrambenim obvezama koje bi mogle biti usvojene na samitu u Ankari, kao i o doprinosu Republike Turske NATO savezu.

NATO samit u glavnom gradu Turske, Ankari, bit će održan 6. i 7. jula.