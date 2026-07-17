U Washingtonu počeo strateški dijalog Srbije i SAD-a Skup je otvario američki državni sekretar Marco Rubio

U sjedištu State Departmenta u Washingtonu u petak je zvanično počeo strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a delegaciju Srbije predvodi ministar vanjskih poslova Marko Đurić.

Skup je otvario američki državni sekretar Marco Rubio, potvrđeno je za Tanjug.

Đurić je ranije najavio da će Srbija i SAD danas potpisati memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti obrazovanja.

„Današnji razgovori bit će fokusirani na niz tema. Osim ceremonijalnog i formalnog otvaranja strateškog dijaloga, potpisat ćemo memorandum o saradnji u oblasti energetike, koji će otvoriti važne nove perspektive za energetsku sigurnost naše zemlje, jer podrazumijeva izgradnju novih gasnih interkonektora“, rekao je Đurić novinarima u Washingtonu.

Dodao je da će biti potpisan i memorandum o razumijevanju o saradnji u oblasti obrazovanja, uključujući proširenje Fulbright programa, što će, kako je naveo, stvoriti nove prilike za studente, mlade i naučnike, te omogućiti zajedničku podršku razvoju akademske zajednice.

Đurić je istakao da se današnjim sastankom „piše historija srpsko-američkih odnosa“, naglašavajući da otvaranje strateškog dijaloga nije samo proceduralni korak, već suštinski iskorak u odnosima dvije zemlje.

Prema njegovim riječima, ovaj mehanizam omogućit će kontinuiranu saradnju između različitih institucija i ministarstava, nezavisno od političkih promjena, te predstavlja važan politički signal za unapređenje budućih odnosa Srbije i SAD.