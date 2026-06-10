Osim ministra kulture, optužbama su obuhvaćeni i drugi zvaničnici koji danas iznose odbranu

U Srbiji nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab", ministar Selaković pred sudom Osim ministra kulture, optužbama su obuhvaćeni i drugi zvaničnici koji danas iznose odbranu

U Specijalnom sudu u Beogradu u srijedu je nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab", a pred sud je stigao i ministar kulture Srbije Nikola Selaković.

Osim Selakovića, u ovom predmetu optuženi su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić te v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Na današnjem ročištu očekuje se iznošenje odbrane ostalih optuženih, dok je Selaković to učinio na prethodnom pretresu, kada je negirao krivicu.

Pojedini građani okupili su se ispred suda kako bi pružili podršku optuženima prilikom njihovog dolaska.

Suđenje je počelo u februaru ove godine, a optuženi se terete za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave u vezi sa skidanjem statusa kulturnog dobra kompleksu nekadašnjeg Generalštaba Jugoslovenske vojske u Beogradu.

Selaković je ranije saslušan u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, gdje je odbacio optužbe, navodeći da je riječ o "politički motivisanim procesima."



Skupština Srbije je u novembru 2025. usvojila poseban zakon kojim je predviđena revitalizacija prostora Generalštaba, dok je Vlada Srbije krajem 2024. donijela odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra.

Ranije je, u maju 2024. godine, potpisan i ugovor o investiranju između Vlade Srbije i kompanije Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojim je, prema navodima medija, bio predviđen dugoročni zakup zemljišta.

Ovaj projekat izazvao je brojne reakcije u javnosti, uključujući proteste aktivista i studenata koji su se protivili rušenju objekta, zahtijevajući njegovu obnovu kao kulturno-istorijskog spomenika.

Kushnerova kompanija je, prema dostupnim informacijama, odustala od projekta sredinom decembra 2025. godine.

Zgrada Generalštaba, djelo arhitekte Nikole Dobrovića, teško je oštećena tokom NATO bombardovanja 1999. godine.