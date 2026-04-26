U Siriji počelo suđenje Assadovom rođaku Atefu Najibu zbog zločina nad civilima Prva suđenja za tranzicijsku pravdu u Siriji uključuju Atefa Najiba i druge bjegunce, uključujući svrgnutog vođu režima Bashara al-Assada i njegovog brata Mahera

Atef Najib, rođak svrgnutog sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i bivši šef političke sigurnosti u sirijskom gradu Daraa, pojavio se u nedjelju pred sudom u Damasku, objavila je televizija Al-Ikhbariya, prenosi Anadolu.

Televizijski kanal emitovao je video snimak koji prikazuje Najiba u kavezu za optužene, nakon što je doveden na sud u sirijskoj prijestolnici.

"Prva suđenja za tranzicijsku pravdu u Siriji uključuju pritvorenika (Atefa Najiba) i optužene koji su bjegunci od pravde", citirao je kanal neimenovanog sudiju u sudu.

Među tim bjeguncima su Assad, njegov brat i komandant ozloglašene Četvrte divizije Maher Assad, bivši ministar odbrane Fahd Jassem al-Freij, bivši šef vojne obavještajne službe u Darai Laith al-Ali i bivši šef vojne obavještajne službe u provinciji Suwayda Wafiq Nasser.

Sudija je najavio odgodu suđenja do 10. maja.

Najib, koji je uhapšen u januaru prošle godine, diplomirao je na Vojnoj akademiji prije nego što se pridružio obavještajnim službama, gdje je obavljao razne dužnosti, uključujući Odjel za političku sigurnost u Darai.

Optužen je da je bio jedan od prvih koji je počinio kršenja zakona protiv civila u Darai, rodnom mjestu ustanka 2011. godine.

Također se krivi za hapšenje i mučenje djece u Darai koja su pisala slogane protiv režima na zidovima, incident koji je izazvao početne proteste u Siriji.

U decembru 2024. godine, Assad, koji je vladao Sirijom skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju, čime je okončana višedecenijska vladavina Baas stranke koja je počela 1963. godine. Prelazna administracija koju je predvodio predsjednik Ahmad al-Sharaa formirana je u januaru 2025. godine.