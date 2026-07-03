S obzirom na to da je zemlja posljednjih sedmica imala rekordno visoke temperature, mnogi Poljaci su se uputili na nečuvana kupališta, rijeke i jezera

U Poljskoj se utopilo 70 ljudi tražeći rashlađenje od početka juna S obzirom na to da je zemlja posljednjih sedmica imala rekordno visoke temperature, mnogi Poljaci su se uputili na nečuvana kupališta, rijeke i jezera

Najmanje 70 ljudi utopilo se u Poljskoj od početka juna, saopštile su vlasti, pošto su rekordne temperature privukle hiljade ljudi u jezera i rijeke u toplotnom talasu koji je bio praćen snažnim olujama širom većeg dijela zemlje.

Policija i hitne službe pozvale su ljude da budu oprezni nakon naglog porasta smrtnih slučajeva uzrokovanih vodom tokom jednog od najtoplijih perioda u istoriji. Najnoviji smrtni slučajevi uslijedili su nakon što su se temperature u dijelovima zapadne Poljske popele iznad 40 stepeni Celzijusa, prije nego što su grmljavine, jaka kiša i jak vjetar zahvatili veći dio zemlje.

Prema statistici poljske policije, 70 ljudi se udavilo od 1. juna, a većina incidenata se dogodila na nečuvanim kupalištima, rijekama i jezerima.

Vlasti su saopštile da su mnoge žrtve ušle u vodu da se rashlade tokom ekstremne vrućine, dok su druge podcijenile struje ili su plivale na lokacijama bez nadzora. Policija i Državni centar sigurnosti su više puta pozivali ljude da koriste određena mjesta za kupanje, izbjegavaju alkohol i pažljivo nadgledaju djecu.

Poljski državni meteorološki institut, IMGW, izdao je niz upozorenja o vrućini i oluji proteklih dana, jer je zemlja imala najvišu rekordnu temperaturu od 40,5 stepeni Celzijusa izmjerenih u Slubicama 28. juna. Toplotni talas praćen je jakim grmljavinom koje je donijelo jaku kišu, grad i jak vjetar.