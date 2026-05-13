Turski zvaničnik: Crno more ima ogroman uticaj na sigurnost regiona Dvodnevni Forum o sigurnosti Crnog mora i Balkana počeo je u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu

Sve što se dešava u regionu Crnog mora ima “ogroman” uticaj na sigurnost, izjavio je u utorak zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Turske Mehmet Kemal Bozay.

Govoreći na 10. izdanju Foruma o sigurnosti Crnog mora i Balkana u Bukureštu, Bozay je rekao da je Crno more “bazen koji uključuje više od država koje ga direktno okružuju”, te podsjetio na učešće Albanije i Grčke u Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju, čije je sjedište u Istanbulu.

On je naglasio da bi svaka promjena sigurnosne dinamike u Crnom moru imala “ogromne” posljedice i za Sredozemlje, te dodao da se to odnosi na sve aspekte sigurnosti.

Govoreći o povezivosti, Bozay je rekao da Turska i Evropska unija rade na novim projektima, ali je upozorio da povezanost ne može biti jednostrana.

“Povezanost nije linearna stvar. Mora imati sjever–jug, istok–zapad i zapad–istok veze”, rekao je.

Dvodnevni forum, koji je počeo u utorak, okuplja 46 panela i brojne aktuelne i bivše zvaničnike, kao i stručnjake iz akademske i poslovne zajednice. Događaj se održava uoči samita Bukureštanske devetorke (B9), koji će biti održan u srijedu.

Rumunska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu rekla je na otvaranju da će B9 pripremiti stavove za predstojeći NATO samit u Ankari, ističući potrebu jačanja regionalne saradnje.

Njemački državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Geza Andreas von Geyr ocijenio je da je region Crnog mora “jedno od najvažnijih strateških područja za buduću sigurnost i stabilnost Evrope”.

“Šta god da se dešava u Crnom moru, ne ostaje tamo. To direktno utiče na cijeli evropski kontinent i EU”, rekao je on.

Bozay je u razgovoru za Anadolu forum opisao kao “pravovremen”, navodeći da se održava uoči NATO samita u julu i da omogućava razmjenu stavova o regionalnoj sigurnosti.

Naglasio je da je Crno more “bazen” i da i najmanje promjene mogu imati šire posljedice, dodajući da se sigurnost ne može posmatrati samo kroz vojni aspekt, već i kroz ekonomsku i ekološku dimenziju.

“Ekološka sigurnost je također važna, kao i ekonomska sigurnost”, rekao je Bozay, podsjećajući da će Turska biti domaćin COP31.

On je istakao i rastuću ulogu Turske u regionu, kao i značaj saradnje u lancima snabdijevanja i regionalnim projektima.